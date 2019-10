Meghan Markle e Harry lasciano la Royal Family, vanno a Los Angeles. RUMORS

Megha Markle e Harry si trasferiscono a Los Angeles, lasciano la famiglia reale-ROYAL FAMILY NEWS

Sono sempre più insistenti i rumors secondo cui Meghan markle e Harry vorrebbero trasferirsi a Los Angeles, vicino alla mamma della Duchessa, lasciando definitivamente la Royal Family.

Sono in molti a temere che Meghan e Harry possano lasciare la Royal Family per trasferirsi negli Usa. Le voci sono alimentate da alcuni comportamenti degli stessi Duchi di Sussex. È di qualche mese fa infatti l’indiscrezione secondo cui Harry e Meghan stavano cercando casa a Los Angeles, vicino alla mamma della Duchessa, Doria Regland.

Per ora non c’è alcuna ufficialità, ma le voci continuano ad alimentarsi. Tuttavia secondo Victoria Arbiter, esperta della Royal family, è molto difficile che i Duchi di Sussex possano prendere davvero una scelta così drastica. Abbandonando la Royal Family, Meghan e Harry perderebbero i titoli reali e la Monarchia non avrebbe più il dovere di mantenerli.

Qualche mese fa Harry e Meghan avevano indicato il Sudafrica come luogo ideale in cui ritirarsi. Ma anche lì vi sarebbero difficoltà. L’esperta fa infatti sapere che si aprirebbero problemi in merito alla sicurezza dei Duchi.

Meghan e Harry si allontanano, William e Kate sempre più amati

Mentre Meghan Markle continuerebbe a violare i protocolli reali, la coppia formata da William e Kate sta raccogliendo sempre più consensi. Lady Glenconner, nobildonna 87enne, confidente della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta, li ha anche definiti “la coppia d’oro della Monarchia britannica”. Li trova inoltre “splendidi insieme” e adora i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

William e Kate coppia d’oro: l’enorme patrimonio accumulato dalla Duchessa senza lavorare

Mentre da un lato c’è chi mette in risalto l’eleganza, la compostezza ed il rispetto delle regole della Corona da parte di Kate Middleton, dall’altro c’è chi sottolinea l’aspetto economico. L’ex politico inglese Norman Baker ha rivelato nel suo libro “What Do You Do? What The Royal Family Don’t Want You To Know” quanto sia ricca la Duchessa di Cambridge. Nonostante non abbia mai lavorato, lo scrittore rivela che il suo patrimonio ammonterebbe ad 8 milioni di sterline, ossia circa 9 milioni di euro. Ad aumentare ancora di più la ricchezza della moglie di William vi sarebbero poi tutti i doni ricevuti, come lo chalet in montagna e la villa ai Caraibi.