Meghan Markle e Harry non passeranno il Natale con la Regina: perchè?

Meghan Markle e Harry dicono no al Natale con la Regina

I Duchi di Sussex non trascorreranno il Natale con la famiglia reale. Per la prima volta nella storia, i membri della Corona inglese non saranno tutti insieme durante le festività natalizie, nonostante la Regina lo ritenga molto importante per mostrare la coesione della Monarchia.

Meghan e Harry: Natale lontano dalla royal family

Ecco una nuova rivoluzionaria scelta di Meghan Markle, che romperà gli equilibri di corte. La bella Duchessa avrebbe deciso di partire per Los Angeles per raggiungere la mamma Doria Regland e trascorrere con lei le vacanze natalizie. La royal family non sarà dunque unita durante il Natale, giorno in cui la famiglia è solita essere presente al completo. Un’unica eccezione è avvenuta nel 2012 quando Harry prestava servizio militare in Afghanistan. Quest’anno gli assenti saranno però ben tre: Meghan, Harry e il piccolo Archie.

Meghan, Harry e Harry a Los Angeles da mamma Doria Regland? Una scusa per fuggire?

Tutti si chiedono dove i Duchi di Sussex trascorreranno il Natale e per quale motivo non lo passeranno con la famiglia reale. Secondo diverse indiscrezioni Harry e Meghan voleranno a Los Angeles per passare le feste con Doria Regland, mamma della Duchessa, consentendole di trascorrere qualche giorno con il nipotino. Sono in molti però a ritenere che questa sia una scusa pensata per la stampa inglese. Alcuni esperti della Corona ritengono che questa scelta sia dovuta ai presunti continui contrasti tra i cosiddetti Fab4, ossia tra i Duchi di Sussex, Meghane e Harry e i Duchi di Cambridge, William e Kate.

"Sono ai ferri corti. La relazione tra i 4 è ai minimi storci. William accusa Harry di essere molto cambiato da quando ha sposato Meghan e, queste accuse, il rampollo non riesce proprio a digerirle" spiega l’esperto Phil Dampier per giustificare la decisione di Meghan di non trascorrere il Natale con la Regina.

"Se così fosse, sarebbe una frattura del tutto irreparabile. Diana avrebbe il cuore spezzato nel vedere i suoi figli in queste condizioni. Ogni rottura però ha bisogno di tempo per sanarsi e, forse, anche i giovani reali, uno scossone del genere potrebbe subire l’effetto inverso: la lontananza lì potrebbe avvicinare" conclude Dampier.

Tuttavia un altro esperto della Monarchia inglese, Richard Kay, fa sapere che una situazione del genere non si era verificata neanche ai tempi dei contrasti tra Carlo e Diana. La Principessa infatti non ha mai saltato le festività, nonostante i problemi di coppia. Sono sempre stati presenti anche Kate e William con i loro tre figli.

Sono in molti a ritenere che il viaggio di Meghan e Harry organizzato per Natale sia una scusa per fuggire e trasferirsi a Los Angeles. Secondo Kay, la scelta di trascorrere il Natale lontano dalla Royal family e soprattutto dalla Regina che ha 93 anni sarà controproducente per i Duchi di Sussex.

Meghan e Harry: no Natale a Palazzo per il piccolo Archie

Tra le varie ipotesi fatte in questi giorni cicola anche quella secondo cui Harry e Meghan avrebbero deciso di non trascorrere il Natale a Palazzo anche per il figlio Archie che si stancherebbe troppo. Questa supposizione però non sta molto in piedi perché l’eventuale viaggio per Los Angeles sarebbe comunque lungo e forse più faticoso rispetto ad una giornata in famiglia con i cuginetti. Inoltre Archie ha già affrontato eventi impegnativi come il tour in Africa.

Meghan e Kate non andranno insieme alla messa della mattina di Natale

La decisione dei Duchi di Sussex di non trascorrere il Natale con la Royal Family è stata ufficializzata dopo celebrazione del Remembrance Day. In quell’occasione i coniugi sono apparsi distanti rispetto al resto della famiglia, alimentando le voci sulla presunta rottura con William e Kate.

Le due Duchesse non andranno insieme alla messa che si celebra la mattina di Natale a Sandringham. Meghan Markle sembra ormai decisa a rompere anche questa tradizione, segnando forse un punto di non ritorno. C’è chi dice che i rapporti tra i Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex siano ormai al “Minimo”, ma questa scelta potrebbe romperli definitivamente.