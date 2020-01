Meghan Markle irriconoscibile: spuntano foto inedite da bambina e adolescente

Meghan Markle irriconoscibile nelle foto inedite pubblicate dal padre

Il padre di Meghan Markle ha mostrato foto inedite della figlia da piccola. In una nuova intervista ha voluto rendere pubblici gli album di famiglia e i filmini delle recite scolastiche di quella che oggi è la moglie di Harry.

Meghan Markle, il padre: “Quando è nata ero felicissimo, ma credo che non la rivedrò più”

Thomas Markle ha rilasciato a Channel 5 una lunga intervista in cui ha parlato del rapporto con la figlia, dalla nascita, al matrimonio con Harry, alla rottura.

“Quando è nata non sarei potuto essere più felice. Ho visto il suo viso, le sue piccole dita avvolte attorno alle mie e basta, ero innamorato. Sapevo solo che sarebbe stata speciale. Era semplicemente bellissima e non riuscivo proprio a metterla giù” ha confessato il padre di Meghan con le lacrime agli occhi.

Poi però è passato agli argomenti più dolorosi, fra i quali la fine del rapporto.

Thomas, oggi 75enne, non parla più con Meghan dal 2018 e crede di non poter più riallacciare i rapporti con l’attuale Lady Markle. “La prossima volta che ci rivedremo, credo che io sarò nella fossa” ha affermato rassegnato.

Thomas Markle: “È ora che Meghan si occupi di me”

Tra la gioia e la nostalgia per i ricordi e la rassegnazione per il rapporto di oggi, c’era spazio anche per altri sentimenti e la voglia di riscatto.

“Dovrei essere ricompensato per quello che ho dovuto subire. Mia figlia mi aveva detto che si sarebbe presa cura di me quando sarei stato anziano” ha ricordato Thomas Markle. “Ecco sono nei miei ultimi anni, è tempo di occuparsi di papà”.

Purtroppo però Thomas non ha parlato con la figlia nemmeno nel giorno del matrimonio con Harry.

I Duchi di Sussex hanno anche querelato il giornale che ha pubblicato la lettera inviata da Meghan a al padre nell’estate 2018.

“Per loro io non esisto” ha rivelato Thomas. “Ma Harry, che se ne accorga o meno, fa parte della mia famiglia e io faccio parte della sua”.

Thomas Markle: “Quando Meghan ha sposato Harry ho pianto d’invidia per il Principe Carlo”

“Ho piano lacrime di invidia nel vedere il principe Carlo accompagnare mia figlia all’altare” ha rivelato ricordando il giorno del matrimonio, che, mentre per la figlia è stato uno dei più belli e attesi nella vita, per lui è stato forse uno dei più brutti e dolorosi.

“Meghan Markle sognava di diventare Principessa: ora sta buttando via tutto per soldi”

“Ogni ragazza vuole diventare una principessa. Lei c’è riuscita e ora sta buttando via tutto. Perché? Sta gettando via tutto per soldi” ha dichiarato Thomas Markle, facendo trapelare il suo disaccordo con la scelta compiuta dalla figlia. “Evidentemente tre milioni di sterline e una casa di ventisei camere da letto non erano abbastanza per loro”.

Meghan Markle: le foto da bambina e da adolescente pubblicate dal padre

Le foto che Thomas Markle ha deciso di rendere pubbliche mostrano una Meghan inedita, in tempi non sospetti, quando ancora non immaginava nemmeno lontanamente di diventare la moglie del principe Harry.

