Meghan Markle incinta: al matrimonio di Beatrice col pancione? RUMORS

Meghan Markle incinta del secondo figlio con Harry: impazza il rumor

Circolano da diversi mesi rumors secondo cui Meghan Markle sarebbe incinta per la seconda volta. Negli ultimi giorni sarebbero però spuntati degli indizi. C’è chi pensa che potrebbe presentarsi al matrimonio di Beatrice di York col pancione.

Harry e Meghan non hanno mai nascosto di volere dare un fratellino o una sorellina ad Archie. Secondo L’Express Doria Regland sarebbe pronta a trasferirsi in Canada per aiutare i Duchi di Sussex.

Meghan Markle incinta del secondo figlio? Emergono degli indizi

Sono in molti a pensare che Meghan e Harry si siano allontanati dalla Corona non solo per vivere tranquillamente, ma anche per poter vivere la seconda gravidanza come una coppia qualunque, senza necessità di mostrare il bambino al mondo a poche ore dal parto.

La Duchessa si era già rifiutata di apparire in pubblico dopo la nascita di Archie, infrangendo il protocollo reale che prevede le foto all’uscita dall’ospedale. La decisione di Meghan aveva fatto andare su tutte le furie i sudditi. Questi non avevano esitato a confrontarla con Kate Middleton, sempre perfetta e rispettosa delle regole.

Le voci sulla gravidanza si rincorrono ciclicamente, ma negli ultimi giorni sono emersi degli indizzi.

Meghan Markle sarebbe incinta: la madre pronta a trasferirsi in Canada

In previsione della nascita di Achie, Doria Regland, la mamma di Meghan Markle, aveva seguito un corso per poter aiutare i Duchi con il bambino.

Secondo l’Express sarebbe ora pronta a trasferirsi in Canada, per raggiungere la figlia e il marito.

Di recente inoltre Meghan e Harry hanno postato su Instagram le foto del viaggio in Nuova Zelanda. Le hanno condivise per celebrare il Waitangi Day e in quegli scatti lady Markle era incinta.

Meghan incinta: il bambino nascerebbe nel 2020

Secondo i bookmakers, è più certa la gravidanza di Meghan nel 2020 che non quella di Kate Middleton. Quest’ultima avrebbe inoltre dichiarato che il marito non avrebbe intenzione di avere un quarto figlio, dopo George, Charlotte e Louise.

Meghan incinta: il rumor dopo l'intervista dell'amica Misha Nonoo

A scatenare le voci sulla presunta gravidanza ci ha pensato anche la migliore amiche della Duchessa, Misha Nonoo, famosa stilista.

Le due si conoscono dai tempi di Suits e il loro legame non si è mai dissolto, neanche con l’ingresso di lady Markle nella Royal Family. Sembra anzi che il loro rapporto ora sia ancora più forte. Perché? Perché entrambe sarebbero incinta e si scambierebbero consigli sulla gravidanza.

Questo è quanto si vocifera in seguito ad una intervista rilasciata da Misha. Come riporta il Daily Mail, la stilista ha affermato che, ora che è in attesa del primo figlio, il suo legame con Meghan è diventato ancora più stretto. Questo perché le due possono scambiarsi consigli sulla gravidanza ed entrambe stanno vivendo un momento magico della loro vita. Dietro a queste parole c’è chi ha letto un messaggio implicito, ossia che Meghan sarebbe incinta del secondo figlio.