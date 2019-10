Meghan Markle incinta di nuovo: Harry in lacrime per il secondo figlio: rumors

Meghan Markle incinta di nuovo, secondo figlio da Harry? L’indiscrezione-ROYAL FAMILY NEWS

Secondo quanto riportato dal settimanale Life&Style, Meghan Markle potrebbe essere di nuovo incinta. Una fonte vicina alla famiglia reale ed in particolare a Meghan e Harry avrebbe raccontato che la Markle aspetterebbe il secondo figlio, a distanza di pochi mesi dalla nascita di Archie.

Meghan Markle di nuovo incinta, Harry in lacrime per la felicità: rumors

La fonte vicina ai Duchi di Sussex avrebbe inoltre riferito che, dopo aver appreso la notizia, Harry sarebbe scoppiato in lacrime dalla gioia. L'informatore avrebbe inoltre fornito dettagli particolari sulla nuova gravidanza che, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe di pochissimi mesi.

Meghan Markle di nuovo incinta: voglie di cioccolato e patatine

“Nessuno si aspettava che accadesse così in fretta, ma Harry e sua moglie non hanno mai nascosto l’intenzione di avere subito un altro figlio” racconta la fonte, aggiungendo: “Meghan evita l’alcol e desidera patatine e cioccolato, due alimenti che di solito non mangia”.

Secondo altri rumors, sembra che la Duchessa soffrisse di nausee già prima di partire per il viaggio in Africa. C’è inoltre chi ha notato che, per il tour, Meghan avrebbe scelto abiti morbidi e ampi. Forse per nascondere la pancia?

Meghan Markle di nuovo incinta: i nomi del secondo figlio secondo la fonte

La fonte avrebbe inoltre riferito i nomi che potrebbe avere il secondo figlio di Meghan e Harry: Elizabeth, come la bisnonna, se sarà femmina, Oliver se sarà maschio.