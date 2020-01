Meghan Markle entra in politica? ‘Tratta gli uomini come gradini per la fama’

Meghan Markle, rumor choc: ‘ha pianificato tutto, il suo sogno è la Casa Bianca’

Sono in molti a pensare che Lady Markle abbia pianificato la fuga dalla Royal Family in tempi non sospetti, addirittura prima del matrimonio con Harry. Molti esperti la definiscono “stratega” e “arrampicatrice sociale”. Considerano invece il marito come una pedina nelle sue mani.

“Harry è un gradino per la fama” ha sentenziato il padre della Duchessa, aggiungendo dettagli sul piano che, secondo lui, avrebbe architettato la figlia. Secondo alcune fonti, Meghan sognerebbe la Casa Bianca.

Harry ‘è il piano B’: Meghan Markle ‘usa gli uomini come gradini. Ha ottenuto quello che voleva. È tempo di passare ad altro’

Sono dure le parole utilizzate da Thomas Markle e da alcune fonti per descrivere il comportamento della Duchessa e il suo “piano”.

“Sposare Harry è sempre stato il suo piano B. Meghan ha sempre programmato il suo ritorno in Nord America dato che, fin dall’inizio, ha cercato una dimora perfetta per la sua vita sul suolo canadese” ha rivelato una fonte al Daily Mail.

A gettare altro fango su Lady Markle sono poi il padre ed il fratellastro: “È tipico di Meghan, è il trattamento che riserva a tutti gli uomini della sua vita, da suo padre ai suoi amori. Non sono persone, ma gradini verso la fama e giunta al gradino successivo se li lascia alle spalle senza rimorsi… Ecco perché adesso non le serve più la Famiglia Reale. Ha ottenuto quel che voleva: soldi, fama e il titolo di Duchessa. Per lei ora è tempo di passare ad altro...”. “Avrei tanto voluto avvertire Harry che, sposandola, rischiava di fare la stessa fine di Trevor, ma non ce l’ha mai fatto conoscere…” ha aggiunto il padre.

Thomas Markle, per avvalorare la sua tesi, ha inoltre riportato dettagli sulla relazione precedente della figlia, quella con il produttore di Hollywood Trevor Engelson, usando parole davvero poco lusinghiere.

“Tradiva l’ex marito di nascosto. È squallida, mi vergogno” ha sentenziato Thomas. “Era un pezzo grosso nell’ambiente ed era ricco. Il marito ideale per Meghan che aveva per lui mille attenzioni, ma il loro matrimonio non è durato più di due anni perché, una volta volta in Canada per girare “Suits”, Trevor poteva raggiungerla solo due volte al mese per via dei suo impegni di lavoro a Los Angeles”.

Il padre ha poi rincarato la dose affermando: “Intanto le pagava l’affitto e tutte le spese, mentre lei di nascosto lo tradiva con lo chef dei divi, Cory Vitiello. La delusione di Trevor fu immensa. Era stato usato e gettato via perché ormai non le serviva più... Non potevo credere che lei lo avesse solo usato…sembrava davvero innamorata. Meghan è davvero una grande attrice quando si tratta di simulare sentimenti. Lui ne è uscito devastato, aveva creduto che fosse vero amore, ci aveva messo il cuore e l’anima. Ora si è risposato e sono felice per lui. Ma ai tempi del divorzio da Meghan quando lo chiamai per sapere come stava, lui mi gridò al telefono: ‘Se pronunci il nome di quella, non ti parlerò mai più’” ha concluso il padre.

Ma non è finita qui. Nel piano studiato a tavolino dalla Duchessa di Sussex ci sarebbe la Casa Bianca.

Meghan Markle vorrebbe entrare in politica: il suo sogno è la Casa Bianca. RUMORS

La moglie di Harry avrebbe un obiettivo finale ben preciso, quello di entrare in politica. A lanciare questo rumor è una fonte vicina ai reali, che ha rivelato qualcosa di incredibile al Daily Mail. Il tabloid si è infatti spinto a parlare di un presunto ruolo per Meghan nelle prossime elezioni del presidente d’America.

I Duchi di Sussex avrebbero reso ufficiale l’addio alla Royal Family per promuovere l’ascesa politica di Lady Markle.

In questi giorni la stampa inglese sta evidenziando il rapporto, già noto, tra Meghan e Michelle Obama. L’anno scorso inoltre il videomaker Nick Bullen aveva realizzato un documentario forse premonitore, “Meghan for President”. L’autore del filmato aveva previsto il trasferimento negli Stati Uniti, anche se i Duchi vivranno a Toronto e l’entrata in politica della Markle, con ruoli di primo piano.

Se si avverassero queste previsioni, cosa farà Harry? Diventerà il primo first gentleman della storia?

Il futuro del Principe preoccupa numerosi esperti, fra i quali l’ex corrispondente Rai Antonio Caprarica. Quest’ultimo ritiene che nel piano di Meghan vi sia anche il divorzio da Harry.