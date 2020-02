Meghan Markle incinta di nuovo? La rivelazione dell'amica. Poi il divorzio?

Meghan Markle incinta del secondo figlio? L’amica fa una rivelazione. Intanto continuano le voci sul piano strategico che prevede il divorzio da Harry. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle vive attualmente in Canada con il marito Harry e il figlio Archie. Anche se i Duchi di Sussex hanno iniziato una nuova vita lontano dai riflettori, il gossip su di loro non si è mai spento. Negli ultimi giorni si sono riaccesi i rumors intorno ad una seconda gravidanza. A scatenare le voci è stata la migliore amiche della Duchessa, Misha Nonoo, famosa stilista.

Le due si conoscono dai tempi di Suits e il loro legame non si è mai dissolto, neanche con l’ingresso di lady Markle nella Royal Family.

Sembra anzi che il loro rapporto ora sia ancora più forte. Perché? Perché entrambe sarebbero incinta e si scambierebbero consigli sulla gravidanza. Questa l’interpretazione data alle parole usate da Misha durante un’intervista.

Meghan Markle incinta per la seconda volta? Ecco cos’ha detto l’amica

Come riporta il Daily Mail, durante un’intervista Misha Nonoo ha affermato che, ora che è in attesa del primo figlio, il suo legame con Meghan è diventato ancora più stretto e forte. Questo perché le due possono scambiarsi consigli sulla gravidanza ed entrambe stanno vivendo un momento magico della loro vita.

Dietro a queste parole c’è chi ha letto un messaggio implicito, ossia che Meghan sarebbe incinta del secondo figlio. In realtà le due potrebbero comunque scambiarsi pareri sulla gravidanza, visto che la Duchessa ha già avuto un bambino, ma sono in molti a ritenere che il “momento magico”, di cui ha parlato Misha, possa riferirsi ad una presunta seconda gravidanza. Le parole della stilista sono state interpretate come rivelatrici. Del resto Meghan e Harry non hanno mai nascosto di voler dare un fratellino ad Archie. C’è chi ritiene che i due si siano allontanati proprio per vivere serenamente l’arrivo di un nuovo bebè, senza l’intrusione dei media.

Meghan e harry: divorzio previsto entro il 2025

Il matrimonio dei Duchi di Sussex potrebbe avere vita breve. Secondo gli scommettitori e gli esperti di Corte, Harry e Meghan divorzieranno entro il 2025. Ne sono così convinti che, puntando 10 sterline, in caso di effettiva separazione se ne vincerebbero solo 40.

“Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3” ha affermato l’esperta Wayne Dupree.

Sono in pochi a credere nella buona fede e nei sentimenti di Meghan. “Stratega” e “arrampicatrice sociale” sono solo alcuni dei titoli piombati addosso alla Duchessa negli ultimi mesi. Sono in molti invece a ritenere la Markle abbia orchestrato un piano segreto, utilizzando Harry come pedina per i suoi scopi. In molti temono per il futuro del Principe.

Mentre Meghan ha una carriera da attrice alle spalle e per lei potrebbero riaprirsi le porte di Holliwood, cosa farà Harry?

“Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie” ha spiegato la Dupree. “Meghan sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle”.

L’esperta è inoltre convinta che la Markle abbia pianificato tutto sin dall’inizio e non è l’unica.

Anche Antonio Caprarica ritiene che i Duchi si separeranno, considerando Harry una pedina nelle mani della strategica Meghan.

Ne sono convinti anche i parenti di Meghan, dal padre, al fratello, alla sorellastra. Quest’ultima, Samantha, ha infatti affermato: “I suoi obiettivi sono fama e fortuna. È Hollywood”.

Ad usare le parole più dure è però il padre di Meghan, convinto che la figlia usi gli uomini come gradini per la fama. “È tipico di Meghan, è il trattamento che riserva a tutti gli uomini della sua vita, da suo padre ai suoi amori” ha affermato Thomas Markle. “Non sono persone, ma gradini verso la fama e giunta al gradino successivo se li lascia alle spalle senza rimorsi… Ecco perché adesso non le serve più la Famiglia Reale. Ha ottenuto quel che voleva: soldi, fama e il titolo di Duchessa. Per lei ora è tempo di passare ad altro...”. Il padre ha poi aggiunto: “Meghan è davvero una grande attrice quando si tratta di simulare sentimenti”.