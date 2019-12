Principe Carlo e Camilla in crisi, divorzio lampo: lui presto Re. RUMORS

Principe Carlo e Camilla in crisi: chiesto divorzio lampo?-ROYAL FAMILY NEWS

In questi giorni circolano voci secondo cui il principe Carlo potrebbe presto diventare Re. La Regina Elisabetta potrebbe infatti abdicare entro 18 mesi, lasciando il posto al figlio. Ecco però un’altra indiscrezione che coinvolge il Principe. Lui e Camilla sarebbero in crisi e starebbero per divorziare. La Duchessa di Cornovaglia avrebbe già richiesto un divorzio lampo, accompagnato da una richiesta molto particolare.

Principe Carlo e Camilla: divorzio lampo e 300milioni per il silenzio-ROYAL FAMILY NEWS

Gli scandali per la famiglia reale sembrano susseguirsi senza tregua. I protagonisti di una delle storie più chiacchierate della monarchia inglese potrebbero presto lasciarsi. Carlo e Camilla, secondo i media inglesi, sarebbero infatti in crisi e lei avrebbe già fatto richiesta di divorzio. Non solo. Avrebbe anche chiesto 300 milioni di sterline in cambio del suo silenzio sui segreti della monarchia. I due continuerebbero a farsi vedere insieme nonostante la situazione, forse già irrimediabilmente compromessa, solo per non alimentare ulteriori scandali dopo quelli che hanno coinvolto la Corona inglese negli ultimi mesi. Tra i principali, quello relativo al principe Andrea e il caso Epstein e l’assenza di Harry e Meghan durante le festività natalizie.

Principe Carlo e Camilla in crisi: lei non ha accompagnato il marito in un viaggio

Ad alimentare i rumors sul presunto divorzio è anche un comportamento recente di Camilla Parker Bowles. Il principe Carlo è andato da solo alle isole Salomone, mentre la Duchessa di Cornovaglia lo avrebbe lasciato da solo e sarebbe tornata a Londra. Il motivo della decisione sarebbe attribuibile alla paura di Camilla di volare. Quel viaggio dura circa 20 ore, quindi la spiegazione sarebbe plausibile. Da allora però la Duchessa non è più apparsa in pubblico e non sarebbe più stata vista né nella tenuta di campagna nella contea del Gloucestershire né nella sua residenza londinese di Clarence House.