Principe Harry, dura sconfitta per le foto choc. ROYAL FAMILY NEWS

Principe Harry sconfitto dal Mail on Sunday per foto dell'elefante. ROYAL FAMILY NEWS

Il principe Harry si è visto respingere un'istanza contro il tabloid Mail on Sunday, a proposito di foto di animali selvaggi che il nipote della regina Elisabetta aveva postato su Instagram. Lo riferisce la Bbc. "Drogati e legati, quello che Harry non ha detto sulle foto", aveva titolato il domenicale britannico, rivelando che agli animali immortalati - un leone, un elefante e un rinoceronte - erano stati somministrati tranquillanti. Inoltre la foto dell'elefante era stata tagliata per non mostrare la corda con la quale era stato legato l'animale.

Harry aveva postato le foto in occasione della Giornata della terra, ma secondo il Mail on Sunday non aveva "raccontato tutta la storia" dietro le immagini. Harry, che insieme alla moglie Meghan ha clamorosamente scelto di rinunciare ai suoi doveri reali e si è trasferito in Canada, ha accusato il tabloid di aver scritto un articolo inaccurato. E ha presentato un'istanza all'Independent Press Standards Organisation (Ipso), che regolamenta la stampa britannica. A suo parere, non c'era necessità di raccontare che gli animali erano drogati, dato che nel suo post spiegava che erano stati trasferiti nell'ambito di un progetto di conservazione della natura. Ma l'Ipso ha assolto il domenicale.

Il principe Harry sta male: l’allontanamento dalla Famiglia Reale e la nuova vita in Canada lo hanno stressato. Un suo problema è peggiorato

Harry e Meghan hanno ufficialmente iniziato una nuova vita in Canada, privi del titolo di altezze reali. Lady Markle si è tolta gli abiti da Duchessa, mostrandosi in abbigliamento casual e in versione mamma Meg.

Ha riacquisito il suo sorriso e il suo volto sembra molto disteso. Nonostante le numerose critiche, la ex attrice sembra aver raggiunto un obiettivo con tutta la serenità che ne consegue.

A preoccupare è però Harry. Da quando si è sposato e da quando è nato Archie i suoi ritmi sono cambiati. L’addio alla Royal Family gli ha procurato molto stress e dolore. Un suo problema non solo si è aggravato, ma potrebbe ulteriormente peggiorare.

Il principe Harry sta male: il medico spiega le sue condizioni

L’obiettivo dei Duchi di Sussex era quello di ritrovare la serenità lontano da Buckingham Palace. Sembra però che il Principe stia accusando ora le conseguenze dello stress degli ultimi mesi.

Anche lui, come il fratello William e il padre Carlo ha la calvizie. Il problema è peggiorato dopo le nozze e soprattutto dopo la nascita di Archie. Harry non può più sfoggiare la folta chioma rossa che lo contraddistingueva.

Ad evidenziare il problema è il medico Asim Shahmalak, tricologo della Crown Clinic di Manchester. “La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Un fattore molto significativo, tuttavia, è il forte gene della calvizie che attraversa tutta la famiglia Windsor” ha spiegato a Fabulous Digital il chirurgo. Quest'ultimo è convinto che la separazione dalla Famiglia Reale possa aggravare ancora di più il problema.