Regina Elisabetta, scandalo per il figlio: “Reclutata per attività sessuale”

Il figlio della Regina Elisabetta al centro di uno scandalo sessuale-ROYAL FAMILY NEWS

La Royal Family continua ad essere al centro dei riflettori, questa volta però non per i presunti rapporti burrascosi tra le cognate Kate Middleton e Meghan Markle, ma per un enorme caso di pedofilia.

Il nuovo scandalo coinvolgerebbe il figlio della regina Elisabetta, il principe Andrea.

Al centro del caso di pedofilia Jeffrey Epstein, accusato di abusi sessuali e traffico di minori: coinvolte moltissime celebrità-ROYAL FAMILY NEWS

Lo scandalo che coinvolge il figlio della regina Elisabetta nasce dall’enorme caso di pedofilia che vede al centro Jeffrey Epstein, il finanziere miliardario accusato di abusi sessuali e traffico di minori, che rischia fino a 45 anni.

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, la corte d’Appello degli Stati Uniti sarebbe in possesso di duemila file che rovinerebbero il nome di tantissime celebrità. “Politici americani di spicco, potenti dirigenti, presidenti di altri paesi, un noto primo ministro e diversi leader mondiali” sarebbero coinvolti nello scandalo di pedofilia, secondo il Daily Mail.

Rapporti sessuali con Virginia Giuffre, la foto che incastrerebbe il figlio della regina Elisabetta

Lo scandalo sta coinvolgendo molti volti noti ed è arrivato a toccare anche il principe Andrea d’Inghilterra. Il figlio della regina Elisabetta avrebbe avuto rapporti sessuali con Virginia Giuffre, la ragazza che ha intentato la causa. All’epoca dei fatti la Giuffre aveva solo 17 anni.

È stata resa pubblica una foto in cui il figlio della Regina mette un braccio attorno alla vita della Giuffre durante un viaggio a Londra nel 2011, organizzato da Epstein.

Virginia Giuffre obbligata a fare sesso con il Principe: “Reclutata per attività sessuali”

Virginia Giuffre aveva raccontato di essere stata forzata da Epstein a fare sesso con il figlio della regina Elisabetta in diversi posti: a Londra, a New York e nei Caraibi. La ragazza ha inoltre rivelato di essere stata “reclutata per attività sessuali” da Ghislaine Maxwell, amica del principe Andrea.

Il fratello di Carlo ha sempre negato.