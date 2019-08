Royal baby, George deriso perché farà danza:Bolle lo difende-ROYAL FAMILY NEWS

Royal baby, George deriso in un programma tv americano perchè farà danza classica-ROYAL FAMILY NEWS

I riflettori sulla royal family sono sempre accesi e questa volta sono tornati su baby George, il primogenito di Kate Middleton e William. Il principino ha 6 anni e a settembre, oltre ad iniziare la scuola, frequenterà un corso di danza. Questa scelta è stata derisa da una conduttrice americana ed ha attirato le critiche di Roberto Bolle, famosissimo ballerino dal fisico scultoreo.

Royal baby, George deriso da una conduttrice: le sue risate hanno attirato critiche

Baby George ha una grande passione per la danza. La “ama” ha rivelato papà William. In merito a questa dichiarazione è scoppiata la polemica.

La scelta del principino è stata derisa durante il programma tv americano “Good Morning America”. La conduttrice Lara Spencer ha raccontato infatti la notizia, ridendo in modo scomposto: “Il principe William ha affermato che George adora il balletto”. Il video è diventato virale ed ha attirato numerose critiche, in seguito alle quali la conduttrice si è scusata. “Le mie scuse più profonde per un commento insensibile. Dalle lezioni di danza, che ho preso anch’io da bambina, a qualsiasi cosa nella vita che si desideri esplorare: credo fermamente che tutti dovremmo perseguire la nostra passione. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto” ha dichiarato la Spencer.

Royal baby, George deriso per la sua passione per la danza: Roberto Bolle lo difende

Tra le reazioni più sentite non è passata inosservata quella di Roberto Bolle. Il ballerino, irritato dalla mancanza di rispetto della conduttrice, ha commentato sul suo profilo Instagram: “Vorrei sapere se avete trovato questo video divertente o inappropriato. È già difficile per i ballerini proprio per le prese in giro...”.

Royal baby, George inizierà la scuola a settembre: un anno impegnativo

Il 5 settembre baby George tornerà sui banchi di scuola della Thomas’s Battersea school, per il secondo ed ultimo anno da alunno della Lower School. Al secondo anno questa scuola londinese chiede ai bambini di “diventare più responsabili”, come si legge nel programma. Il principino affronterà dunque un anno scolastico molto impegnativo, studiando matematica, inglese, scienze, storia e geografia, poi ancora religione, informatica e tecnologia. Farà inoltre una lezione di francese a settimana, di 35 minuti.

“I bambini devono annotare i loro compiti sui diari. Questa crescente indipendenza consente una transizione graduale alla Prep School” si legge nel programma della scuola. George svilupperà le sue abilità linguistiche recitando poesie, raccontando storie e leggendo ad alta voce davanti ai compagni. Perfezionerà inoltre la sua scrittura, imparando l’uso del corsivo.

I compiti di baby George non sono finiti. Il principino dovrà dedicare ogni sera, prima di andare a letto, 10 minuti alla lettura. L’anno intenso di baby Grorge prevede inoltre attività extra: il teatro, un corso di musica che comprende Mozart, Beethoven e Haydn, una lezione di balletto di 35 minuti a settimana. Ogni lezione è accompagnata da un pianista che suono dal vivo.

Il figlio di Kate Middleton e William inizierà dunque un anno molto intenso, con l’aiuto di mamma Kate e papà William.