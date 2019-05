William e Harry, il rapporto si spezza: l'addio dei Sussex-Royal Family news

William e Harry news: peggiora il rapporto tra i fratelli. I Duchi di Sussex lasciano la Royal Foundation-Royal Family news

Londra, 31 mag. - Cresce la distanza in casa Windsor tra i due fratelli William e Harry, di cui da mesi si vocifera di incomprensioni legate anche al cattivo rapporto tra le rispettive mogli, Kate e Meghan. Dopo aver lasciato Kensington Palace, dove vivono i duchi di Cambridge, per trasferirsi a Frogmore Cottage, i duchi di Sussex hanno ora intenzione di lasciare la Royal Foundation, ente di beneficenza che i due fratelli avevano creato dieci anni fa e che negli anni era stata ampliata con l'ingresso delle rispettive mogli.

Addio ai Fab Four: è una scelta di Harry e Meghan-Royal Family

I 'fantastici quattro', come erano stati ribattezzati dalla stampa nel febbraio 2018 in occasione della prima - e unica - conferenza pubblica della fondazione, non esistono più. Il 19 giugno si terrà una riunione del board della Royal Foundation e si attende una conferma della rottura. Secondo fonti citate dal Daily Mail, saranno i duchi di Sussex a lasciare, in linea con la loro rivendicata libertà da consuetudini e tradizioni, mentre i duchi di Cambridge sono più istituzionali nell'atteggiamento e nelle scelte. Un portavoce della fondazione ha confermato che "c'è una revisione in corso e nessuna decisione è stata presa".

Da mesi, sui tabloid britannici si mette in luce la tensione tra le due coppie, dalla scelta di Harry e Meghan di lasciare il palazzo comune al tempismo con cui postano sul loro profilo Instagram (gli unici della casa reale ad averlo privato), in coincidenza con iniziative promosse da William e Kate. Quella che sembra una vera e propria battaglia a distanza, smentita dai diretti interessati.