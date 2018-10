Ruffini compra il 40% di Langosteria: dalla moda al food

Archive, controllata al 100% da Ruffini Partecipazioni Holding, si compra il 40% di Langosteria Holding, guidata da Enrico Buonocore, a cui fanno capo i ristoranti milanesi Langosteria, Langosteria Bistrot, Langosteria Café Milano e lo stagionale Langosteria Paraggi. Il controvalore dell’operazione non è stato reso noto.

L’operazione arriva a pochi giorni di distanza da un’altra acquisizione parziale messa a segno dalla famiglia Ruffini, ovvero quella di "The Attico", brand di moda fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini.

"Langosteria e il suo fondatore Enrico Buonocore sono espressione di quella determinazione nel ricercare costantemente l’eccellenza e nell’offrire un’esperienza unica ed innovativa che costituiscono i driver principali dei nostri investimenti - ha commentato in una nota Pietro Ruffini, figlio di Remo Ruffini e membro esecutivo del consiglio di amministrazione di Archive -.Vogliamo supportare Langosteria nel suo percorso di crescita e di sviluppo internazionale affinché possa esprimere il suo massimo valore".

Enrico Buonocore, fondatore e CEO di Langosteria Holding, ha invece spiegato: "Questo nuovo assetto societario è strategico per lo sviluppo internazionale del brand, con un programma graduale di aperture in selezionate città estere. Abbiamo trovato in Archive un partner ideale per comunione di intenti, valori e visione imprenditoriale".