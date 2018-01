Sabrina Ferilli struccata. La versione acqua e sapone è viral. FOTO

Non ha paura di mostrarsi senza un filo di trucco Sabrina Ferilli, sexy attrice romana classe '64, in un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram. Come già hanno fatto altre donne del mondo dello spettacolo, tra cui Gwyneth Paltrow e Carla Bruni, Sabrina Ferilli si mostra a tutti in versione acqua e sapone e la sua scelta di semplicità piace: migliaia di like e decine di complimenti dei fan.

Alcuni commenti? "Senza trucco sembri una ragazzina". "Acqua e sapone sei ancora più bella". "Nella tua semplicità c'è tutta la tua bellezza". "Spettacolare". "Favolosa". "Incantevole". "Anche senza trucco resterai l'icona di noi italiani".