Saldi, spesa media: 165 euro a famiglia

Non piu' di 165 euro per famiglia la spesa per i saldi invernali, al via il prossimo 5 gennaio. La stima e' dell'Adoc, secondo cui la cifra, sempre piu' contenuta, risente non solo delle non ottimali condizioni economiche delle famiglie ma anche delle passate feste natalizie, del Black Friday e della diffusione dell'e-commerce. "Oggi", spiega in una nota il presidente dell'associazione, Roberto Tascini, "il rito dell'acquisto a saldo e' fortemente depotenziato, a causa di una pluralita' di motivi. Da una parte la combinazione tra redditi bassi e spese primarie e irrinunciabili elevate, come quelle sostenute per alimentazione, casa, trasporti e tasse, non permette alle famiglie italiane di destinare grosse cifre alle spese extra come i saldi. Dall'altra l'avvio dei saldi subito dopo le festivita' natalizie, la contemporanea diffusione del rito del Black Friday e la crescita costante dell'e-commerce limitano ulteriormente la corsa ai saldi. Dato che online e' sempre possibile approfittare di sconti e offerte, in media del 10-15%, i consumatori preferiscono diluire la spesa per il vestiario durante l'anno, piuttosto che concentrarla in un determinato periodo. Continuiamo a chiederci se ormai abbia ancora un senso, anche per i negozianti, mantenere l'attuale configurazione dei saldi e non piuttosto liberalizzarli e mantenerli attivi tutto l'anno. Una soluzione che a nostro avviso", conclude Tascini, "offrirebbe un vantaggio sia per i consumatori che per i commercianti e che darebbe fiato ai negozi fisici, sempre piu' in difficolta'".