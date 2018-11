Salento e comunicazione, la stampa tedesca premia Carmen Mancarella

“Ami così tanto la tua terra che pure noi ce ne siamo innamorati”. Con queste motivazioni, stampate su una pergamena, alcuni giornalisti tedeschi e il parlamentare tedesco di origini italiane, Mario Capezzuto, hanno voluto riconoscere un piccolo omaggio a Carmen Mancarella, direttrice della rivista di turismo e cultura del Mediterraneo, Spiagge (www.mediterraneantourism.it), che festeggia anche i suoi primi 30 anni di iscrizione all’Albo dei giornalisti (10 come pubblicista e 20 come professionista).

La semplice e improvvisata cerimonia, è avvenuta il 7 novembre scorso, nella Cantina Apollonio a Monteroni, quando sono arrivati i giornalisti tedeschi, in gran parte provenienti da Berlino, che, invitati da Carmen Mancarella sono stati ospiti di un educational dedicato alle eccellenze del Territorio di Union3, l’Unione di 8 Comuni formata da Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Lequile, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie, nel Salento, grazie al Bando Iniziative di ospitalità della Regione Puglia, assessorato alle industrie turistiche e culturali.

A dare l’input a questo piccolo grande riconoscimento è stato il primo deputato di origini italiane, eletto nel Parlamento regionale tedesco del Baden Wuttemberg, Mario Capezzuto, anche lui molto legato alla Puglia, tanto da sceglierla per le sue vacanze. La sua cittadina, Lorch è, inoltre, gemellata sin dal 1972 con Oria nel nome di Federico II.

“Sono commossa per questo riconoscimento, che è un ulteriore sprone per andare avanti e fare meglio”, ha detto Carmen Mancarella. “La mia più grande felicità è vedere i giornalisti tedeschi, come è già accaduto per gli straordinari colleghi italiani, appassionarsi sempre più alla nostra terra. Ne amano i paesaggi, la storia, ma non resistono alle bontà della cucina: dal pasticciotto ai vini. Il nostro territorio ha bisogno di attrarre più turisti europei. Solo così assume concretezza la parola destagionalizzazione, semplicemente perché i tedeschi, i francesi, gli olandesi… hanno vacanze scaglionate durante tutto l’anno e hanno la cultura del viaggio!”

I giornalisti tedeschi seguono ormai da quattro anni l’esclusivo evento organizzato da Carmen Mancarella a Berlino #italysalentomylovepartyinBerlin in occasione della ITB la più grande manifestazione fieristica d’Europa. “Dopo la conferenza stampa, in cui noi illustriamo il nostro territorio con belle immagini e video”, conclude Carmen Mancarella, “è importantissimo far venire qui i giornalisti… a toccare con mano quanto il Salento sia davvero bello, coinvolgente e ricco di sapori unici!”