Salento, il Comune di Guagnano fa conoscere le terre del Negroamaro

I profumi del Salento in un calice di vino. Per apprezzarli arrivano giornalisti da Berlino, Roma, Milano, Verona e Ferrara ospiti del Comune di Guagnano grazie al Bando ospitalità della Regione Puglia. Il tour sarà presentato questa sera alle 19.00 in conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Guagnano dal sindaco Fernando Leone e dall’assessore al marketing Alfredo Monte alla presenza della stampa locale e internazionale ospite dell’evento.

Il viaggio, già presentato in conferenza stampa anche al Vinitaly di Verona, è stato progettato dal Comune di Guagnano e da Carmen Mancarella, direttrice di Spiagge (www.mediterraneantourism.it) grazie al Programma operativo regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI - Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche - Programma di promozione turistica nei mercati intermediati. In campo il meglio dell’imprenditoria di Guagnano e del Salento.

L’educational tour, il 45mo progettato dalla rivista Spiagge in soli dieci anni, entrerà nel vivo domani e durerà per tre giornate intere. I giornalisti avranno modo di vistare le cantine di Guagnano, fiore all’occhiello dell’economia del territorio, apprezzeranno la chiesa madre e il centro storico. Ma non mancheranno i due mari del Salento: lo Jonio e l’Adriatico. Tappe quindi a Porto Cesareo dove in collaborazione con la Darsena, all’interno dell’Area marina protetta sarà offerto ai giornalisti una gita in barca sullo sfondo del tramonto. Per l’Adriatico visiteranno le marine di Melendugno da Torre Sant’Andrea a San Foca.

Passeggiata poi nel mercato dei fiori di Leverano, considerato uno dei tredici mercati più importanti in ITALIA. Tappa nella cantina Conti Zecca e nel centro storico all’ombra della Torre Federiciana.

Il tour si concluderà con un evento dedicato a CITTA’ del vino cui il Comune di Guagnano è associato. Brindisi in omaggio a questa importante associaizone che promuove vino e territori che ha da poco spento le sue prime trenta candeline. BUON COMPLEANNO CITTA’ del VINO.