Salento in primavera? C'è la Mezza maratona 21.000 Vigne di Negroamaro

E’ confermato. Anche Laura Fogli, campionessa europea e maglia azzurra fino al ’97, correrà alla Mezza Maratona 21mila vigne del Negroamaro Trofeo Conti Zecca, che, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica “I 3 Casali” e dalla Cantina Conti Zecca, si svolgerà il 25 aprile 2019 a Leverano, tra vigneti in fiore e casali di campagna.

“Siamo molto onorati della sua presenza”, dice Gigi Renis. “Laura Fogli è la punta di diamante della nostra competizione e, per tutti gli atleti, sarà una bella sfida misurarsi con lei, conoscerla, confrontarsi e… perché no, ricevere da una campionessa come lei consigli… e qualche dritta”.

Spiega Clemente Zecca, il più giovane titolare della cantina: “Abbiamo sin da subito appoggiato, con entusiasmo, l’organizzazione di questo evento perché è in linea con la nostra filosofia: sostenibilità e cura dell’identità del territorio che ci aiutano ad esprimere vini di grande carattere!”

VACANZE PRIMAVERILI NEL SALENTO

Intanto cresce il numero di adesioni alla Mezza Maratona che è diventata anche un’ imperdibile occasione per concedersi un soggiorno primaverile nel Salento, prolungando, magari anche le vacanze pasquali, visto che Pasqua sarà domenica 21 e il Lunedì dell’Angelo, il 22 aprile.

Gli atleti, ma anche gli amatori e le loro famiglie potranno soggiornare in strutture convenzionate e selezionate dalla Pro Loco di Leverano, spendendo solo 35 euro a notte a persona per letto e prima colazione. Si tratta di Domus Salentina e B&B Mazzini a Leverano. I bambini fino a 3 anni non pagano e da 3 a 12 anni la tariffa è ridotta.

L’evento, denominato “21.000 Vigne di Negroamaro - Trofeo Conti Zecca”, vede il partenariato di A.S.D. Atletica Leverano e il patrocinio del Comune di Leverano, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Fidal e Coni regionale, Gal Terre d’Arneo, Pro Loco di Leverano.

La gara di livello nazionale, si snoderà lungo 21.097 km e attraverserà i vigneti di negroamaro, ma anche uliveti e il centro storico di Leverano, su cui svetta la Torre di Federico II. L’appuntamento è nella Cantina Conti Zecca , in via Cesarea a Leverano, alle 7.30 del mattino per iniziare alle 9.00. Per iscrizioni: www.cronogare.it.

Ma tutti potranno diventare protagonisti del grande evento. Chi è meno allenato potrà mettersi in gioco, iscrivendosi alla “10.000 Vigne del Negroamaro”, lunga 10 chilometri, gara provinciale, giunta alla quinta edizione. Infine per famiglie e bambini e per chi è proprio arrugginito, vi è anche la “Corri e cammina tra le viti” da intendersi come una passeggiata tra i vigneti in fiore, di appena 5 chilometri. La quota di partecipazione sarà devoluta interamente in beneficienza.

Iscrizioni: www.cronogare.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/21milavigne/

www.contizecca.it