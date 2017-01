Salento, si punta (anche) sui russi: 10 motivi per volare da Mosca a Lecce

Di Eduardo Cagnazzi

Ci sono almeno dieci motivi per i russi per visitare il Salento. Li elenca il portale La tua Italia, il primo sito ufficiale in russo e italiano dedicato al turismo nel Bel Paese. La piattaforma, presentata a Mosca nei giorni scorsi, è un’iniziativa dell’ambasciata italiana nella capitale russa, ed è resa possibile grazie a Banca Intesa, Bosco dei Ciliegi, Dolomiti Superski ed Arte.it. Il motivo lo spiega l’ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Maria Ragaglini.

“L’amore che questo popola mostra nei confronti dell’Italia è in assoluto l’elemento che colpisce maggiormente. Si tratta di un amore sincero che si esprime in una spiccata sensibilità nei confronti della cultura italiana e in una conoscenza profonda del territorio. La reciproca conoscenza è anche alla base per un rapporto di amicizia storico tra i nostri Paesi. In Italia ogni cittadino russo può trovare occasioni per una vacanza a proprio piacere. Non ha che l’imbarazzo della scelta”. Il sito contiene informazioni sulle regioni italiane, sulle città e sulle destinazioni d’interesse turistico, sul patrimonio artistico e culturale, nonché sulla gastronomia, sulle strutture di accoglienza ed il calendario dei principali eventi nel corso dell’anno. Per il portale sono almeno dieci i motivi per visitare il Salento, tra i brand italiani con il più elevato tasso di crescita turistica: un incremento del 31% di arrivi nel 2016 nell’arco di tempo gennaio-ottobre, e del 36% delle presenze. Sono racchiusi nel fascino dell’arte e dei borghi, nella cucina mediterranea, nell’ospitalità che accoglie il turista in un paesaggio da sogno, dalla costa adriatica con le Marine di Melendugno, Santa Cesarea e Otranto allo Ionio che bagna Porto Cesareo, Portoselvaggio e Gallipoli.

Non meno accattivante, cita il portale, è la gastronomia salentina. L’arte di sposare ingredienti semplici e ottenere sapori unici appartiene a tutto il Salento. Come la scapece e la zuppa di pesce alla gallipolina, la malanzanata di Sant’Oronzo, i deliziosi gnocchetti di pasta, i purceddhruzzi, fritti e cosparsi di miele e confettini colorati, fino alle bombette di Cisternino e al biscotto di Ceglie Messapica. Nell’anno dei borghi, per i russi è un’occasione per visitarli e per conoscere la loro storia, la loro cultura e le loro tradizioni. Il sito russo ne cita alcuni. Tra questi Specchia, incastonata nel Capo di Leuca, tra le più significative destinazioni rurali emergenti; Ostuni, ricca di testimonianze storiche e che offre ai visitatori un’esperienza culturale, balneare e naturalistica e ovviamente gastronomica di alto livello.

E come non partecipare, magari dopo aver assaggiato un bicchiere di Primitivo o di Negroamaro, alla Notte della Taranta? Considerata tra le più significative manifestazioni di musica popolare in Europa, ha il suo clou a Melpignano nel mese di agosto quando si svolge al concertone finale. Non può mancare, secondo La tua Italia una visita a Grottaglie, la città della ceramica dove l’arte di plasmare l’argilla vive lungo la gravina di San Giorgio, e a Lecce. Le decorazioni sgargianti in stile barocco degli antichi edifici, costruiti con la particolare pietra leccese, le sue stradine e le tipiche trattorie del centro storico, la rendono unica al mondo. Posti dunque unici ed accattivanti per un target di visitatori, come quello russo, considerato dal portale colto ed aperto ad esplorare nuove destinazioni purchè offrano servizi di qualità e prezzi adeguati. Il turismo che rimane ai primi posti in assoluto per indotto, pari a 1,5 miliardi di euro l’anno, e per scontrino medio, superiore a 800 euro al giorno.