Salento tutto l’anno: l’alba sull’Adriatico, il tramonto sullo Jonio

L’alba sull’Adriatico, il tramonto sullo Jonio. Salento tutto l’anno in casa CDSHotels, il gruppo alberghiero più grande di Puglia che ha ormai superato le mille camere (www.cdshotels.it)!

Dopo l’inaugurazione del Grand Hotel Riviera, la scorsa stagione, con vista sul meraviglioso golfo di Gallipoli, a Santa Maria al Bagno (mar Jonio) il gruppo CDSHotels ha ora in gestione anche i Basiliani resort, sul Mar Adriatico, il famoso albergo che sorge nella Valle delle Memorie a Otranto. Con i due hotel aperti tutto l’anno, è stato lanciato il marchio CDSHotels 365, attuando quella destagionalizzazione di cui tanto si parla.

Il Salento, del resto, è bello da vivere tutto l’anno per lasciarsi contagiare dalla gioia di vivere dei suoi abitanti. Anche in pieno inverno, in autunno e in primavera tra feste di tradizione, riti, eventi si ha l’imbarazzo della scelta e si gode di una natura selvaggia.

Tra le esperienze da vivere vi è quella di perdersi nei borghi, dove la pietra racconta il passaggio di popoli e culture del Mediterraneo: dai Messapi ai monaci bizantini, dagli svevi agli angioini per arrivare agli arabi e agli spagnoli. E Otranto ne è l’esempio più ricco.

I BASILIANI RESORT è così l’ideale per fare una vacanza all’insegna del benessere grazie alla sua grande SPA, ma anche per curiosare tra i borghi del Salento, tutto l’anno, grazie alla sua baricentrica posizione geografica, che permette di esplorare non solo il centro storico di Otranto, un libro aperto sulla Storia, ma anche i piccoli borghi e tutta la costa salentina in poco tempo.

Tra scalinate, pergolati, sentieri e vialetti, ampi e curati spazi verdi, e una piscina all’aperto l’hotel si protende in modo naturale verso l’esterno ed è formato da un corpo centrale con 72 camere e una dependance con 55.

E’ divenuto famoso negli anni anche per il suo meraviglioso centro benessere, Il Melograno, il più grande del Salento con una spaziosa piscina vista giardino, grazie alla parete di vetro. Oltre a numerose sale massaggi, con ampia scelta di trattamenti, il centro benessere dispone di una SPA SUITE dove vivere, in piena riservatezza, momenti indimenticabili di coppia, doccia solare, zona umida con piscina interna riscaldata di 220 mq dotata di lettini con idromassaggio, una piscina relax riscaldata con postazioni idromassaggio, con sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali, sala haman e zona relax con tisaneria. E’ l’ideale per ritrovare benessere e armonia tra mente e corpo.

Con i tre villaggi, tutti affacciati sul mare: il Costa del Salento Village a Lido Marini di Ugento, il Riva Marina Resort tra Carovigno e Ostuni, il Pietrablu Resort&Spa, due hotel: il Grand Hotel Riviera, a Santa Maria al Bagno, sul Golfo di Gallipoli e I Basiliani Resort a Otranto, e il nuovo Relais Masseria Le Cesine, inaugurato di recente, il CDSHotels firma vacanze indimenticabili, grazie a suoi servizi di eccellenza.

