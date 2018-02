Salon du Chocolat Milano 2018: inizia il 15 febbraio la fiera del cioccolato

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018: DA GIOVEDÌ 15 A DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 AL MICO LAB – MILANO

Tutto il meglio del cioccolato si dà appuntamento al Salon du Chocolat da giovedì 15 a domenica 18 febbraio al Padiglione MiCoLAB – Milano. I grandi chef, pastry chef e i migliori produttori artigianali sono riuniti durante il Carnevale Ambrosiano per incontrare il grande pubblico e dare vita a un evento unico, magico e golosissimo.

Al Salon du Chocolat Milano 2018 si riuniscono la grande tradizione del cioccolato internazionale e le eccellenze artigiane italiane per fare scoprire, assaggiare e degustare l’eccellenza di tutti i tipi di cioccolato gourmand , in tutte le sue forme e variazioni. Sui palchi si alternano i più grandi chef e pastry chef come Alessandro Borghese, Davide Comaschi, Luigi Biasetto, Gino Fabbri e tanti altri.

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018: TUTTO IL MEGLIO DEL CIOCCOLATO DA SCOPRIRE E DA DEGUSTARE

A Salon du Chocolat si trova tutto il cioccolato più buono del mondo! Si sono dati appuntamento tutti i migliori produttori artigianali e di filiera per farci scoprire e degustare le loro specialità più golose, tra tradizione e novità. Tra gli stand il visitatore troverà , tra mille altre proposte: cremini di cioccolato al sale e olio extra vergine d’oliva, praline e nougatine, cioccolato di Modica, specialità ripiene di ganache al cioccolato e al vermouth; praline di cioccolato all’aceto balsamico, tavolette di cioccolato alla canapa, piccanti e al tabacco dell’azienda Argento, Boeri preparati “ubriacando” le ciliegie nella grappa e rivestite di zucchero e cioccolato, imprigionando così la grappa liquida, creme spalmabili genuine e deliziose e preparati per cioccolate e torte, cioccolato all’olio e fiocchi di sale. Ma ancora torte e preparazioni come colombe e tranci al cioccolato, sacher e torte decorate, bocconi al rum, declinazioni al cioccolato del marron glacé, bocconi di rum e cioccolato e ricoperti di cioccolato, cioccolatini design e spettacolari di tutte le sagome, misure e forme al basilico, alla cannella, rosmarino, ortica, alla melagrana...I nostri produttori sono ora al lavoro per portare ai visitatori del Salon du Chocolat le loro ricette più esclusive, le loro preparazioni più squisite!

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018: IL CIOCCOLATO VA IN SCENA ALLA FIERA DEL CIOCCOLATO

Al Salon du Chocolat 2018 più di 80 produttori, grandi artigiani italiani e stranieri, per oltre 8000 mq di evento, si danno appuntamento per un evento unico che offre aree degustazione, assaggi e shopping con 2 palcoscenici dedicati agli Showcooking, 2 spazi per incontri tematici dove assaggiare il meglio del cioccolato e approfondirne il tema, oltre al Sensory Bar, Chocoland per i bambini e accoglienti zone relax.

Il calendario di quest’anno del Salon du Chocolat Milano 2018 prevede tantissimi showcooking, incontri e iniziative che si susseguono sui palchi e distribuiti in tutta manifestazione. Tutti gli eventi sono compresi nel prezzo del biglietto e si potrà accedervi recandosi direttamente all’orario prestabilito, fino a esaurimento posti. Oltre 30 i pastrychef che tengono spettacolari pastryshow sui due palchi principali.

Tante le attività che animano il Salon du Chocolat Milano 2018 e che sono pensate per insegnare tutti i segreti del mondo del cioccolato , trasmettere la passione dei grandi relatori e mostrare i nuovi trend in corso come l’uso delle stampanti 3D, gli abbinamenti cioccolato e spirits e i cocktail al cacao, il legame turismo e cioccolato e degustazioni guidate senza precedenti delle tipologie di cioccolato e delle differenti provenienze geografiche.

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018, CHOCOLATE FASHION SHOW: LA SFILATA CON ABITI DI CIOCCOLATO

A Salon du Chocolat Milano 2018, cioccolato significa anche moda. Torna, la sera di giovedì 15 febbraio e sabato 17, uno degli appuntamenti più attesi del Salon: l'esclusiva sfilata con vestiti realizzati in cioccolato dai grandi pasticceri italiani. Il fil rouge che accompagna le modelle sulla passerella è lo stile Liberty tipico del magico periodo a cavallo tra l'800 e il ‘900 che rappresenta la grande gioia di vivere dell'Europa espressa con la nascita del sistema moda e del cinema, i progressi scientifici e le trasformazioni sociali.

La principale stoffa usata è il cioccolato bianco e nero, con varianti al tema che rifiniscono e decorano i modelli: caffè, panna, cannella, caramello, nocciola, sale rosa dell'Himalaya, ribes, liquirizia, frutti, peperoncino e addirittura anche il packaging che normalmente avvolge i dolci.

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018: BIGLIETTI

I biglietti del Salon du Chocolat Milano 2018 sono acquistabili direttamente alla biglietteria in loco o sul sito internet e comprendono l’accesso a tutti gli eventi e showcooking di Salon du Chocolat fino a esaurito posti.

http://www.salonduchocolat.it/ita/2018/visitare/biglietti/

- Biglietto intero, ingresso valido per un giorno dal 16 al 18 febbraio

-Chocopass, permette di accedere tutti i giorni dell’evento compreso il 15 febbraio

-Opening Night, sono a disposizione 500 biglietti per la serata inaugurale con l’anteprima della sfilata di abiti di cioccolato

-Vip Pass, 200 biglietti a disposizione che includono un ingresso fast lane con la possibilità di avere posto riservato fino a due showcooking al giorno e il chocokit (T-Shirt, tazza e minishopper dell’evento)

-Gruppi, valido per gruppi di minimo 20 persone un giorno a scelta (solo online)

-Scuole, valido per le scolaresche di minimo 15 studenti per il 16 febbraio con due accompagnatori a ingresso gratuito. (solo online)

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018: COME ARRIVARE

MiCoLAB - Milano Ingresso Piazzale Carlo Magno 1

Linea lilla M5 fermata Portello o Domodossola

Parcheggio in via Colleoni GATE 12 a pagamento

SALON DU CHOCOLAT MILANO 2018: INFORMAZIONI

Opening Night Giovedì 15 febbraio dalle 18.00 alle 23.00

Da venerdì 16 a domenica 18, dalle 10.00 alle 19.00

