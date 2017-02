Salone del Mobile: il mondo del design dal 4 al 9/4, 200mila mq a Rho

L'appuntamento piu' atteso per gli amanti del design e non solo, il Salone del Mobile, quest'anno registra una presenza illustre in piu': il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato la sua partecipazione nella giornata inaugurale della 56esima edizione, che si svolgera' alla Fiera di Rho dal prossimo 4 aprile, fino al 9. Lo ha annuciato oggi in conferenza stampa il presidente di Federlegno-Arredo Roberto Snaidero sottolineando che "e' la prima volta" che il capo dello Stato prende parte a questo evento. I numeri danno un'idea della dimensione internazionale di questo evento, che richiama ogni anno 300 mila visitatori da 165 paesi. In fiera su oltre 200.000 mq piu' di 2.000 espositori (di cui circa 650 i designer del SaloneSatellite) metteranno in mostra le propie idee e la creativita'. E in citta' sara' lo stesso con il 'fuorisalone'. Un'invasione di bellezza, novita', estro che invadera' ogni angolo, dagli scantinati rimessi a nuovo per l'occasione alle sedi piu' prestigiose. Per la prima volta il design sbarca anche alle Gallerie d'Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo, partner di questa edizione, con allestimenti e incontri tra aziende e pubblico. Per il sindaco Giuseppe Sala, interventuo alla presentazione, il Salone "e' l'appuntamento piu' importante". "Tra i dati interessanti - osserva - c'e' quello dell'altissimo numero di laureati in design che trovano lavoro nel primo anno, e un numero significativo di laureati stranieri che decidono di rimanere a Milano, prova che questo settore da ottime prospettive per il futuro". Il Salone, come ricorda, "si inserisce in un palinsesto primaverile molto ricco" che vede succedersi l'art week, la fiera Tempo di libri e la settimana dedicata al food, solo per citare qualche appuntamento. "Design, moda e food - sottolinea - sono tre qualita' sulle quali possiamo capitalizzare".



Sono 5 le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea da martedi' 4 a domenica 9 aprile presso il quartiere Fiera Milano a Rho con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite, che quest'anno compie 20 anni. "Il Salone del Mobile e' in dirittura d'arrivo e viaggia verso la meta di aprile con marcato ottimismo sia da parte delle aziende partecipanti che di noi organizzatori", afferma Roberto Snaidero, Presidente del Salone del Mobile.Milano. "Positivita' dettata dalla buona performance del settore nei primi dieci mesi del 2016 e che fa sperare di poter confermare questa tendenza anche nei prossimi mesi. L'arredo italiano e' in continua crescita su quasi tutti i mercati internazionali. La forte vocazione internazionale del Salone del Mobile ha infatti richiamato alla scorsa edizione un 67% di operatori esteri di alto profilo e con forte potere di acquisto". Dopo il lancio con successo alla scorsa edizione di xLux - il settore dedicato al lusso senza tempo riletto in chiave contemporanea - il Salone Internazionale del Mobile continua il suo percorso di rinnovamento con un nuovo format per il mobile e complemento classici, che a partire dall'estensione del nome in Classico: Tradizione nel futuro propone un layout piu' omogeneo ed equilibrato, senza alcuna discontinuita'. Una "promenade" centrale accompagnera' il visitatore in un ambiente che attinge a valori quali patrimonio di conoscenza, artigianalita', maestria nell'arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico. Ad accompagnare il nuovo Classico saranno riproposti il teatro e una stanza di Before Design: Classic, progetto presentato con successo alla scorsa edizione del 'Salone del Mobile. Milano', unitamente al corto del pluripremiato regista Matteo Garrone.



Tornano le biennali Euroluce e Workplace3.0 dedicata all'ambiente di lavoro, oltre al Salone del Complemento d'Arredo e al SaloneSatellite. Euroluce, alla sua 29a edizione, e' dedicata al mondo dell'illuminazione, con una particolare attenzione al risparmio energetico, sostenibilita' ambientale e inquinamento luminoso. I 20 anni del SaloneSatellite saranno celebrati con la Collezione SaloneSatellite 20 anni - una speciale edizione di pezzi fatti disegnare appositamente da designer internazionali, che hanno visto gli esordi della loro carriera al SaloneSatellite - e con una grande mostra presso la Fabbrica del Vapore, a cura di Beppe Finessi: un'antologia di pezzi presentati durante le venti edizioni del SaloneSatellite come prototipi e poi entrati nel mercato. Ad affiancare l'offerta commerciale due eventi in fiera, dedicati alle due biennali, ovvero alla luce e all'ambiente di lavoro: il primo, a cura di Ciarmoli Queda Studio, gia' curatore di Before Design: Classic presentato allo scorso Salone del Mobile.Milano, e' intitolato DeLightFuL da leggersi come Design, Light, Future, Living, e sara' accompagnato da un corto d'autore ispirato al fantasy firmato dal pluripremiato regista Matteo Garrone. L'altro evento, A Joyful Sense at Work, a cura di Cristiana Cutrona, racconta la visione dello scenario evolutivo dell'ambiente ufficio del futuro. Ritorna, alla sua seconda edizione, space&interiors: da martedi' 4 aprile a sabato 8 aprile 2017 presso The Mall Porta Nuova, nel Brera Design District di Milano. Un'area lounge sara' interamente dedicata agli Archicocktails: varie personalita' del mondo del design e dell'architettura dialogheranno con i visitatori sui trend della progettazione e della realizzazione.