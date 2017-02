Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra, i 5 migliori orologi eleganti

In gergo, si definisco “dress watch” quegli orologi indossati dagli uomini come accessorio quando vestono abiti formali. Nello specifico sono modelli “preziosi” la cui cassa può essere realizzata in vari materiali (dall’acciaio al platino passando per l’oro) ma quasi sempre accompagnata da un cinturino in pelle. Le proposte di questo genere sono tipiche del settore dell’alta orologeria e, grazie ai nostri esperti di qgitalia e Recensioniorologi.it, siamo stati al Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra dove abbiamo potuto osservare tutte le nuove proposte di questo tipo.

Da collezione

Drive de Cartier si rinnova: dopo la collezione dello scorso anno (che ha avuto un buon successo) quest’anno viene proposta una linea “ultrapiatta”, che riduce del 40% lo spessore rispetto allo scorso anno. La cassa coussin di 40×41 mm è in oro bianco e dotata di movimento meccanico a carica manuale. Il modello è presente in tiratura limitata (solo 200 pezzi).

Celebrativo

A 60 anni dal suo storico annuncio, dove veniva definito “l’orologio dell’élite internazionale”, l’Altiplano di Piaget (che prende il proprio nome dall’altipiano in alta quota della Cordigliera delle Ande) celebra questo anniversario con una versione che trae ispirazione dai primi modelli. Quadrante con decoro soleil nel tradizionale blu Piaget, logo storico, indici in oro applicati e la caratteristica croce. Cassa in oro da 43 mm e movimento automatico.

Rinascimentale

Tributo all’equilibrio dell’età rinascimentale (come testimonia il nome), il Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph di IWC Schaffhausen monta un cronometro come un secondo orologio, su un contatore posizionato a ore 12: lo stesso utilizzato per l’indicazione delle fasi lunari perpetue. Cassa in acciaio da 43 mm e movimento automatico con calendario perpetuo con indicazione di data, giorno della settimana, mese, indicazione dell’anno a quattro cifre. Un vero gioiello.

Personalizzabile

Nato con l’idea di offrire la massima esperienza di personalizzazione al cliente, Atelier Reverso è la proposta di Jaeger-LeCoultre mirata a permettere di creare il proprio segnatempo mescolando a proprio piacere una vasta gamma di cinturini, casse e altri materiali. Tra le nuove varianti di quadrante, quella del Reverso Classic Medium Duoface Small Second con movimento meccanico a carica manuale con funzioni di ore, minuti e piccoli secondi sul primo lato e secondo fuso orario sull’altro. Cassa basculante in acciaio da 42,9×25,5 mm.

Iper realistico

Si presenta con un approccio razionale la rappresentazione astronomica del Lange 1 Fase Lunare di A. Lange & Söhne, combinata con un’indicazione giorno/notte. Il ciclo delle fasi di luna dura infatti 9 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi, offrendo così una precisione tale che, dopo 122,6 anni, il vostro orologio segnerà ancora perfettamente l’ora, con scarto di un solo secondo. Cassa in oro bianco da 38,5 mm e movimento a carica manuale.

