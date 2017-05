Salute, i 6 libri per stare bene e per prepararsi alla prova bikini

L’intelligenza segreta del corpo

di Rachel Carlton Abrams

L’autrice è la massima esponente della medicina integrata, quella che unisce la scienza dei laboratori più all’avanguardia a un approccio olistico che tiene conto anche dello stato emotivo del paziente. In questo libro spiega come imparare ad ascoltare i sintomi e le nostre emozioni, come interpretarli, come alimentarsi nel modo giusto, riposare al meglio, recuperare energia fisica e mentale. Un piano in 28 giorni e una serie di utilissimi test.



Sperling & Kupfer

Pp. 288 - euro 17,00

Versione ebook disponibile



Il linguaggio segreto del cibo

di Melanie Mühl e Diana Von Kopp

Perché ci piace quel che ci piace? Perché i piatti rossi ci aiutano nella dieta? Perché una grande intesa col partner fa ingrassare? La psicologia ci rivela informazioni sbalorditive sul nostro rapporto con il cibo. Le autrici ne presentano ben 42, le più utili e le più curiose per imparare a orientarci nella giungla dell’alimentazione.



Pp. 224 - euro 17,00

Sperling&Kupfer

Versione ebook disponibile



FEGATO FELICE

di Kristin Kirkpatrick con Ibrahim Hanouneh

Il benessere di molti organi è strettamente connesso con la salute del fegato: il nostro stile di vita sedentario e un’alimentazione poco curata possono danneggiarlo e minare la nostra salute.

La prevenzione è vitale perché spesso le malattie epatiche sono silenti e i sintomi si manifestano solo quando l’organo è già seriamente compromesso. In questo libro troverete un programma completo, con esercizi e tante ricette sane e gustose che vi aiuteranno a proteggere il vostro fegato.



Pp. 336 - Euro 17,00

Sperling&Kupfer

Versione ebook disponibile