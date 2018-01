Salute, tra gli italiani boom di elettrodomestici per una cucina detox

Doutzen Kroes

In previsione della remise en forme dopo le settimane di festività a tavola con famiglia e amici, gli italiani si sono preparati cercando negli ultimi mesi dell'anno prodotti per una cucina healthy home-made. L'Osservatorio di Pagomeno*, www.pagomeno.it il personal shopper digitale di Schibsted Italy che compara prezzi e prodotti, rivela infatti che il trend dello stile di vita sano continua a crescere nel nostro paese con +210% di propensione all'acquisto* di piccoli elettrodomestici a cui affidare la preparazione di cibi sani.

La preferenza assoluta è per i robot da cucina, una tecnologia intelligente che raccoglie il 49% di propensione d’acquisto** e rappresenta la soluzione ideale per cucinare healthy tra le mura domestiche senza rinunciare al gusto. In particolare, vanno per la maggiore i robot che consentono di avere risultati particolari in cucina sia nella varietà di ricette che nella scenografia dei piatti grazie ad accessori unici. Nella comparazione di prodotti e prezzi infatti gli italiani risultano un popolo molto attento alle reali capacità offerte dal robot e prediligono quelli con molti accessori inclusi. Si contendono lo scettro delle ricerche KitchenAid e Cuisine Companion, che confermano KitchenAid e Moulinex quali top brand per gli amanti delle ultime innovazioni multi-funzione per la cucina.

Ma la tendenza al benessere ha trovato nell'ultimo anno una grande spinta con la moda degli estrattori, che continuano a crescere con il 21%** di preferenze, una tecnologia che sta soppiantando il tradizionale frullatore (8,6%** soprattutto minipimer per sminuzzare frutta e verdura) grazie al valore aggiunto di poter ottenere un concentrato di sostanze nutritive con fibre naturali di frutta e verdura. Il potere dell'estrazione, che garantisce in modo rapido ed efficace una quantità di succo superiore, ha conquistato i consumatori nella sua versione a freddo che risulta secondo l'Osservatorio di Pagomeno la più apprezzata per drink a prova di silhouette. Panasonic e Philips sono in prima linea con i loro estrattori top di gamma che risultano i più comparati, seguiti da RGV e Imetec.

Ma in un'alimentazione sana non possono mancare i carboidrati che se assunti tramite pasta e pane cucinati in casa con ingredienti selezionati come farine integrali, di kamut, di farro, di segale o senza glutine permettono di mantenere una linea sana e genuina. In questa direzione Pagomeno www.pagomeno.it registra una propensione degli italiani all'acquisto di macchine per impastare il pane (6%) e per stendere la pasta (6%). Questi due piccoli elettrodomestici confermano una tendenza in atto legata al ritorno alla tradizione culinaria delle nostre nonne che impastavano a mano per preparare pane, ravioli, gnocchi, tagliatelle e molte altre varietà, impiegando molte ore ed energie. Oggi la ricerca all'ultimo ritrovato per realizzare velocemente tutto in casa e avere un prodotto a prova di panetteria è in crescita grazie a brand e prodotti come nell'ordine Moulinex con Home Bread, Imetec con Zero Glu e Kenwood Limited BM350, o degno di un pastificio con l'aiuto di Philips e Imperia.

Perdono terreno le tradizionali vaporiere (1%), bollitori (2%) e bilance da cucina (1%) che, con l'avvento dei nuovi piccoli elettrodomestici come i robot che integrano tutte queste funzioni in un unico prodotto, si posizionano in fondo alla classifica dei prodotti più comparati quando si tratta di ricerche per una cucina sana.

La comparazione che i consumatori cosiddetti healthy delegator possono effettuare sulla piattaforma Pagomeno www.pagomeno.it consente di poter confrontare non solo il prezzo ma anche la qualità del prodotto che desiderano acquistare, valorizzando specifiche caratteristiche che ritengono indispensabili e potendo controllare ogni dettaglio tecnico del piccolo elettrodomestico cercato. Su Pagomeno infatti, grazie a 850 negozi che vendono 27 milioni di prodotti, gli utenti hanno l’opportunità di trovare esattamente ciò di cui hanno necessità con una varietà di prezzo in grado di soddisfare tutte le tasche come in questi giorni in cui sono ancora attivi i saldi invernali consultabili al link: https://pagomeno.it/eventi/saldi-invernali.

*Analisi condotta da Pagomeno sulla piattaforma all'interno della macro-categoria “Casa e Giardino” e osservando le sottocategorie di prodotti per una cucina sana e i relativi click-out nel periodo novembre 2017- gennaio 2018 e comparandole con il periodo antecedente.

**Percentuale calcolata sul totale dei click-out registrati nelle sottocategorie prese in riferimento.