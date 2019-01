Salvini, J-Ax lo attacca e il ministro gli manda un 'doppio bacione'

Nuovo battibecco tra J-Ax e Matteo Salvini. I due, che non si sono mai amati, si sono scambiati messaggi a distanza. Il nuovo pretesto, l'intervista al 'Corriere della sera' in cui il rapper si e' detto "deluso che chi crea un allarme che non c'e', prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa". "Sogno un mondo senza guerre e senza Salvini", ha proseguito. Su Twitter la replica del vicepremier leghista, che 'linka' un articolo del 'Giornale' in cui si riporta l'intervista: "'Sogno un mondo senza Salvini'. A J-Ax doppio bacione", scrive Salvini.

"Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato", controreplica sempre via social J-Ax, commentando il tweet del titolare del Viminale. Il 'cinguettio' del cantante e' stato retwittato da Matteo Renzi.