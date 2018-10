Salvini non è un uomo di panza. Running con la personal trainer

Uomo di panza, uomo di sostanza? No, grazie. O meglio: sostanza sì, pancia no. Sembra pensarla così Matteo Salvini, i cui allenamenti sportivi fanno sempre più spesso notizia. Pochi giorni fa, mostrandosi sui social col polso rotto, il vicepresidente del Consiglio aveva spiegato: "Fratturina al polso destro... Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre la sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo) può essere mooolto pericoloso!", aveva scritto su Instagram condividendo la foto del tutore che gli immobilizzava la mano.



Il piccolo infortunio non ha scalfito la tenacia sportiva del ministro dell'Interno, come mostrano le immagini esclusive del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 31 ottobre: ecco Matteo Salvini mentre, scortato da una personal trainer, corre di notte per le strade di Roma, costeggiando il Colosseo. Essendo impegnato tutto il giorno al governo, il leader della Lega si dedica agli allenamenti nei rari momenti liberi. Sessioni notturne di running in pantaloncini, maglietta e tshirt per allenare un fisico che sembra più asciutto rispetto alle foto esibite quest'estate sui social. Il ministro dell'Interno ha spesso postato sue immagini a torso nudo mentre era in spiaggia, in barca o sulla moto d'acqua. Una pancetta ostentata capace di entrare in sintonia con lo spirito del popolo.

Ma c'è da scommettere che anche questa nuova versione di Salvini salutista e sportiva piacerà agli italiani un po' impigriti sul divano e soprattutto alle italiane... E' nato un nuovo sex symbol? Pare che il leader leghista sia molto ambito dalle signore durante i cocktail romani...

Dietro questa svolta fitness c'è la fidanzata Elisa Isoardi, conduttrice de "La prova del cuoco", che poche settimane fa aveva svelato in un'intervista a Oggi i suoi tentativi di tenere a dieta Salvini: "Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico”.