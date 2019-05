Salvini Verdini, ma che rottura? Matteo pubblica un bacio con Francesca

Salvini Verdini - La foto che smentisce i rumors dell'addio

Matteo Salvini risponde alla notizia di poche ore fa sulla sua presunta rottura con la figlia di Denis Verdini Francesca.

A smentire l'addio una foto pubblicata su Facebook dal vice premier che mostra la compagna baciargli la guancia, entrambi sorridenti e spensierati.

Salvini Verdini - Rottura? Il commento del vicepremier

Il Ministro dell'Interno aggiunge inoltre un commento alla foto: "Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!", rivolto a chi ha spacciato per vera la notizia di quella che sembra essere una storia d'amore più che mai viva.

Salvini Verdini - La notizia della rottura

Le voci sulla rottura erano circolate poichè sui social non erano da un po' presenti foto che li ritraessero insieme, questo ha fatto si che la notizia di un presunto addio non dichiarato prendesse vita sui social, circolando in rete e scatenando le reazioni sui social.