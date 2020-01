Salvini e Verdini, prove di famiglia allargata con la piccola Mirta a Bormio

Matteo Salvini e Francesca Verdini, prove di famiglia allargata a Bormio

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono stati immortalati dal settimanale Chi durante le vacanze natalizie a Bormio con la figla dell'ex premier, Mirta. Prove di famiglia allargata per i due? Quel che è certo è che l'amore tra i due sembra più intatto che mai e tra un bacio e l'altro e una foto e l'altra il tempo sembra scorrere felice per il leader del Carroccio. Dalle lezioni di sci della piccola Mirta al Capodanno in compagnia del senatore Massimiliano Romeo. Le vacanze di Matteo Salvini, immortalate da Chi, sembrano essere passate all'insegna della complicità e delal felicità con la giovane figlia di Denis Verdini.

Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con l'ex Alessandro di Paolo

Intanto per Elisa Isoardi è di nuovo scattata la scintilla d'amore con l'imprenditore Alessandro Di Paolo, l’uomo che ha preso il posto di Matteo Salvini nel cuore della conduttrice. Il settimanale Chi pubblica le foto del loro ricongiunto amore nel numero in edicola. Ha passato il Natale e questi primi giorni del 2020 con il produttore quarantenne che era già stato notato accanto a lei qualche mese fa. Ora è tornato al suo fianco.