Samsung e la soluzione BebèCare per controllare i bambini in auto

Samsung Electronics Italia è intervenuta oggi pomeriggio in Commissione Lavori pubblici del Senato nell’ambito della discussione congiunta dei ddl n.766 e connessi inerenti all’obbligo dei dispositivi di sicurezza per bambini nei veicoli.

Durante l’audizione Samsung ha illustrato le possibili tecnologie ad oggi sperimentate legate alla sicurezza in mobilità, in particolar modo, la soluzione BebèCare, il primo sistema studiato, progettato e sviluppato in Italia dalla partneship tra Samsung e Chicco, che permette di rilevare la presenza e i movimenti del bambino sul seggiolino e di inviare notifiche ai genitori attraverso i devices dell’ecosistema Samsung durante gli spostamenti in auto.

In questo progetto Samsung, che da sempre punta a diffondere la cultura dell’innovazione tramite tecnologie capaci di migliorare la vita delle persone, ha messo a disposizione il proprio know-how e il proprio ecosistema di dispostivi nel campo della mobilità per permettere la realizzazione dei sensori e lo sviluppo dell’applicazione BebèCare.

Il sistema BebèCare consiste in sensori, integrati nei seggiolini auto Chicco modello Oasys 0+ e Oasys i-Size senza comprometterne le performance di sicurezza, in grado di rilevare i movimenti del bambino e inviare notifiche agli smartphone dei genitori, tramite l’apposita app BebèCare.

Il funzionamento è stato pensato per essere facile e intuitivo, dall’installazione dell’app alla predisposizione del dispositivo. È semplice connettere il seggiolino auto Chicco dotato di sensori BebèCare all’app dedicata, disponibile sugli store e device Samsung. Il sistema si attiva dopo alcuni secondi dal momento in cui il bambino viene posizionato sul seggiolino, segnalandone la sua presenza a bordo attraverso l’app.

“Siamo orgogliosi di aver avuto la possibilità di presentare BebèCare nell’ambito di una così importante discussione”, afferma Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia. “Nato da un continuo lavoro di innovazione BebèCare vuole essere un supporto al fianco di mamme e papà nella gestione della vita quotidiana”.

Una tecnologia dal concreto impatto positivo sulla vita delle persone, capace di aiutarle a ridurre i rischi derivanti dai ritmi frenetici e stressanti degli impegni quotidiani, seguendo gli obiettivi dell’azienda, da sempre impegnata a progettare soluzioni tecnologiche improntate ad essere validi strumenti di ausilio per ciascuno di noi.