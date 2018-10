San Clemente Palace Kempinski miglior hotel a Venezia

Condé Nast Traveler oggi annuncia i risultati del 31°annuale Readers’ Choice Awards con il San Clemente Palace Kempinski riconosciuto come il # 1 HOTEL a Venezia/Italia.

“Ogni grande successo dipende da un gruppo di persone che lavorano insieme, questo è

ciò che ha permesso alla nostra meravigliosa struttura di raggiungere questo fantastico risultato. La passione e l’impegno dello staff del San Clemente Palace Kempinski hanno permesso ai nostri ospiti di vivere un’esperienza unica” afferma Marko Ludovici, Executive Assistant Manager.

Quasi mezzo milione di lettori di Condé Nast Traveler hanno inviato un fenomenale numero di risposte valutando le loro esperienze di viaggio per fornire un’immagine completa di dove e come viaggiamo oggi.

Il resort San Clemente Palace Kempinski si trova sull’omonima isola privata nel cuore della laguna veneziana, a soli dieci minuti di barca da Piazza San Marco e rappresenta un’oasi di pace e tranquillità. Immerso in un parco centenario dove spicca la storica chiesa di San Clemente – reminiscenza del monastero che l'isola ha ospitato per secoli – l’hotel veneziano cinque stelle lusso conta 190 camere, di cui 62 suite, con vista sulla laguna, sugli storici cortili interni e sui lussureggianti giardini. Con i suoi tre ristoranti e tre bar, una spa e un’attrezzata sala fitness, oltre a una piscina esterna, un campo pratica golf e uno da tennis, il San Clemente Palace Kempinski è il rifugio perfetto dopo una giornata trascorsa a Venezia. Un centro conferenze indipendente con sei sale meeting, l’ampia area verde e una varietà di spazi esterni unici rendono l’isola di San Clemente la location ideale per eventi e matrimoni.