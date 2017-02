San Valentino 2017, amore tra anziani: gli italiani fra i migliori seduttori

San Valentino 2017, l’amore oltre i 60 anni è più forte di sempre

Un anziano italiano su due (39%) prova ancora il piacere della seduzione e della “conquista”, una percentuale nettamente superiore al 28% europeo. Ma non solo. La stagione dell’amore “d’argento” è ancora in fiore per un anziano su quattro (20%), che si dichiara innamorato: una percentuale più bassa rispetto al 45% dei coetanei europei, ma comunque degna di nota.

San Valentino 2017, amore tra anziani: i rapporti sessuali nella terza età



E ancora: un over 65 su tre vive una vita sessualmente attiva (30%), una percentuale lievemente inferiore rispetto al 36% degli intervistati esteri, ed il 49% dei senior italiani si sente molto più giovane della propria età anagrafica.



San Valentino 2017, incontrarsi sul web: i siti di incontri online e gli anziani

Ed il Web? Un ampio 4% di italiani anziani visita almeno una volta alla settimana chat e siti di incontri, un dato superiore persino alla media europea del 3%.

“Elderly People in Europe Today”, il sondaggio Ipsos sull’amore oltre I 60 anni

Sono solo alcuni dei risultati più significativi del sondaggio “Elderly People in Europe Today” condotto dalla società di ricerca Ipsos per l’Institut du Bien Vieillir Korian. L’indagine, che ha messo a confronto i dati raccolti in Francia, Italia, Germania e Belgio attraverso le risposte di più di 8.000 intervistati, ha coinvolto un ampio campione di rispondenti di sesso maschile e femminile e di età compresa fra i 15 ed i 65 anni. L’indagine è stata condotta via internet dal 28 gennaio al 26 febbraio 2016. Questo rapporto è stato redatto nel rispetto della Norma Internazionale ISO 20252 "Ricerche di mercato, indagini sociali e di opinione".