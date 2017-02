San Valentino, ecco come tenersi l'amante

San Valentino, la festa degli innamorati. Sì, ma di chi? Della compagna di vita - moglie, convivente, fidanzata - o… dell’altra? È questa la domanda che si è posto Gleeden, il portale di incontri extraconiugali leader in Italia ed Europa con oltre 3.3 milioni di iscritti, che ha voluto interrogare la community italiana per sapere con chi, tra moglie e amante, gli uomini sposati passeranno la ricorrenza.



7 italiani su 10 vedranno l’amante per San Valentino



Grazie ai risultati di un sondaggio condotto su oltre 8.000 uomini iscritti al sito, Gleeden ha scoperto come (e, soprattutto, con chi) gli italiani sposati o in coppia passeranno il giorno di San Valentino.



Se il 27% rimane fedele alla partner ufficiale (almeno nelle 24 ore della ricorrenza), il 73% degli intervistati ha dichiarato che non rinuncerà a trascorrere qualche ora in compagnia dell’amante. Di questi, il 14% festeggerà solo con quest’ultima, ma la maggioranza (59%) terrà il piede in due scarpe e cercherà di accontentare entrambe le sue donne.



I maschi italiani sembrano – come sempre – volere la botte piena e la moglie ubriaca. Anche a San Valentino. Tant’è che anche quel 27% di partner “fedeli”, tanto fedeli poi non lo sono… Se dedicheranno San Valentino alla compagna ufficiale, infatti, è perché hanno già festeggiato il giorno prima con quella ufficiosa. Il 69% celebrerà il 13 febbraio il famoso “Mistress Day”, ovvero la giornata che precede san Valentino e che negli USA è diventata la giornata nazionale degli amanti clandestini.

Passando alle scuse, cosa inventano gli uomini infedeli per riuscire nell’intento di non rinunciare all’amante nemmeno nel giorno dedicato alla coppia ufficiale? Il 54% conterà sul classico imprevisto di lavoro, mentre il 32% darà la colpa a un amico. Il 14%, infine, si affiderà alla proverbiale inaffidabilità dei mezzi pubblici o si inventerà traffico e code immaginarie in tangenziale.



Per quanto riguarda, invece, il momento della giornata da dedicare alla scappatella, la pausa pranzo sarà il più gettonato (38%), seguito dall’aperitivo (17%) e dalle ore precedenti l’orario di ufficio (17%). Un buon 22% conta tuttavia di passare l’intera notte con la propria amante.



Gli uomini italiani sono più generosi con l’amante



Rose rosse, cioccolatini, un gioiello… la tradizione vuole che a San Valentino spetti agli uomini coccolare in maniera speciale le donne della loro vita e riempirle di attenzioni. E così come la compagna ufficiale ha diritto al suo regalo, lo stesso – se non di più – spetta anche all’amante!



Da quanto emerso dal sondaggio, infatti, è proprio a quest’ultima che gli uomini italiani sembrano riservare un occhio di riguardo in più. Anche dal punto di vista economico.



Tra coloro che contano di fare un regalo, il 46% dedicherà il budget più alto all’amante: oltre 100€, contro i 20€ spesi per la moglie. D’altronde basta vedere la diversa tipologia di regalo per capire il perché di questa differenza di prezzo. Alla partner ufficiale spetteranno le rose rosse (63%), i cioccolatini (58%) e/o il profumo di rito (21%); l’amante scarterà pacchettini contenenti lingerie sexy (63%), gioielli (26%), un weekend a sorpresa (32%), se non addirittura un sex toy (17%). Più, ovviamente, un bouquet di fragranti rose rosse.



Inutile chiedersi quale sia il messaggio nascosto in questi regali… Una notte speciale non ha prezzo, per tutto il resto c’è Mastercard.



Con la moglie si mangia... con l’amante si fa altro!



A San Valentino è di rigore trascorrere una serata romantica con la persona amata. Ma anche qui, il sondaggio di Gleeden rivela come il programma riservato alla partner ufficiale non sia esattamente lo stesso di quello pensato per l’amante…



Se alla moglie/fidanzata spetterà la rituale cenetta al lume di candela, a casa (51%) o al ristorante (44%), l’amante si aggiudica invece momenti bollenti in una camera d’hotel (72%). Sarà l’occasione perfetta per sfoggiare la biancheria sexy appena ricevuta o di usare il nuovo sex toy.



Perché una cosa è certa: San Valentino con l’amante, per gli uomini sposati, significa sesso! L’89% degli intervistati prevede, infatti, di fare almeno qualche ora di ginnastica orizzontale in compagnia dell’altra. E non perché lo vuole la tradizione.



E con la moglie? Tra coloro che faranno l’amore con le proprie compagne (62%), il 51% lo farà per abitudine e il 38% solo per non deludere le aspettative di lei…