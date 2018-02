San Valentino, i 10 hotel più romantici. E non solo... Le proposte di viaggio

TripAdvisor®, il sito di viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2018 nella categoria Migliori Hotel Romantici. I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni raccolte in un periodo di 12 mesi dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale e sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione quantità e qualità delle recensioni dei viaggiatori, attribuendo un peso maggiore alle recensioni relative a soggiorni di coppia. La tariffa media a notte di tutti gli hotel romantici premiati a livello mondiale è di 262€.

“Paesaggi spettacolari, atmosfere da sogno, tramonti mozzafiato e hotel romantici sono gli ingredienti perfetti per un viaggio indimenticabile con la propria dolce metà” ha commentato Valentina Quattro portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “La community di TripAdvisor ci ha aiutato a individuare le strutture a prova di Cupido per aiutare i viaggiatori a organizzare e prenotare il loro viaggio del cuore”.

Campania la regione più romantica d’Italia

Con cinque hotel presenti nella Top 10 nazionale la Campania si aggiudica il primato di regione più premiata nella categoria Migliori Hotel Romantici dei premi Travelers’ Choice 2018. Apre la classifica La Minerva, Capri (1°), seguito dal Capri Wine Hotel (3°), dalla Maison la Minervetta a Sorrento (6°), dal Luxury Villa Excelsior Parco a Capri (8°) e dal Monastero Santa Rosa Hotel & Spa a Conca dei Marini (9°). Accanto alla Campania, troviamo il Veneto come regione maggiormente apprezzata dai viaggiatori innamorati nella Top 10 italiana con due strutture premiate: Al Ponte Antico Hotel (2°) e l’Hotel Al Ponte Mocenigo (10°). Completano la Top 10 l’hotel Sextantio Le Grotte della Civita a Matera (4°), l’Hotel Villa Ducale a Taormina (5°) e l’Aia Mattonata Relais a Siena (7°).

Parigi e Capri regine di cuori

Situato nel suggestivo quartiere Montmartre e arredato con eleganza in pieno stile Belle Époque, il Maison Souquet è l’hotel più romantico al mondo. Un viaggiatore di TripAdvisor scrive: “Hotel strepitoso! Una magia unica, camera romantica con tutti i servizi dedicati, una coccola continua”. La tariffa media a notte per soggiornare presso il Maison Souquet prenotabile su TripAdvisor è pari a 378€ e il mese con la tariffa più conveniente (332€) è marzo. È a Capri, invece l’hotel più romantico d’Italia, La Minerva, così descritto da un viaggiatore di TripAdvisor: “Professionalità e cordialità. Siamo stati super coccolati. La struttura è bellissima, con arredi particolari e massima cura dei dettagli. (…) Abbiamo già programmato di tornarci per il prossimo anniversario”. La tariffa media a notte per soggiornarvi è di 278€. “Siamo felici di questo importante riconoscimento che attesta la soddisfazione dei viaggiatori che hanno deciso di condividere la loro opinione su TripAdvisor dopo aver soggiornato presso la nostra struttura” ha dichiarato Antonino Esposito, direttore de La Minerva. “Con particolare orgoglio e soddisfazione per tutta la nostra famiglia ogni giorno siamo testimoni di come la nostra magica Capri possa regalare ai nostri ospiti sempre grandi emozioni e siamo fieri di come partano più innamorati di quando sono arrivati promettendo di ritornare presto”.



Europa e mondo… in dolce compagnia

Sono ben due gli hotel italiani che rappresentano il nostro Paese nella Top 10 europea: La Minerva a Capri e Al Ponte Antico Hotel a Venezia, rispettivamente ottavo e decimo. La medaglia di bronzo del vecchio continente se l’aggiudica la Grecia con Anastasis Apartments a Imerovigli, preceduta al secondo posto da Lani’s Suites de Luxe a Puerto del Carmen in Spagna mentre l’hotel più amato in Europa è, di nuovo, il parigino Maison Souquet. Tornando alla Top 10 globale, ritroviamo uno degli hotel più apprezzati in Europa: Lani’s Suites de Luxe a Puerto del Carmen, che si aggiudica il terzo posto, preceduto in seconda posizione dal Nayara Springs, una splendida struttura vicino al vulcano El Arenal in Costa Rica.

La lista completa dei vincitori dei Travelers’ Choice® Hotel Awards 2018 di TripAdvisor nella categoria Migliori Hotel Romantici è disponibile qui.

San Valentino: fuga romantica ad Abu Dhabi

San Valentino si avvicina, e siamo tutti alla ricerca del regalo perfetto per celebrare in modo originale e unico la festa degli innamorati. C’è chi è a caccia dell’oggetto del desiderio (l’ultima novità in fatto di tecnologia o il bijoux per farla sognare), chi è alle prese con la scelta del ristorante di grido per una cena stellata, e chi invece pensa di regalare alla coppia una romantica fuga d’amore.

Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, si prepara anche quest’anno ad accogliere gli innamorati di tutto il mondo con eventi e proposte pensati per confezionare un St. Valentine’s Day indimenticabile.

Una destinazione dalle infinite possibilità, Abu Dhabi, che offre ai suoi visitatori l’opportunità di scoprire l’Emirato attraverso una vasta gamma di esperienze diversissime: mare, relax, shopping, ma anche cultura, sport, food e lifestyle. Ecco un po' di proposte:

San Valentino al Louvre Abu Dhabi e soggiorno al St. Regis Saadiyat: per gli amanti dell’arte, imprescindibile una tappa al Louvre Abu Dhabi, inaugurato lo scorso 11 novembre, primo museo universale del mondo arabo, iconico capolavoro architettonico progettato da Jean Nouvel. Attraverso le sue gallerie, sarà possibile scoprire oltre seicento opere d’arte, e si potrà visitare anche la mostra, inaugurata a dicembre, “From One Louvre to Another: Opening a Museum for Everyone”, che racconta la storia della nascita del Musée du Louvre due secoli fa, quando fu fondato il primo ente museale d’Europa per condividere col pubblico la magnificenza delle collezioni reali. Dopo la visita, si potrà approfittare del magnifico punto mare di Saadiyat Island, proseguendo la giornata in spiaggia fino al tramonto. Una delle strutture d’eccellenza del distretto, il St. Regis Saadiyat, propone il pacchetto San Valentino con benvenuto a base di caviale, champagne e fragole al cioccolato, accoglienza in camera con un romantico allestimento e vista mozzafiato (Ocean Suite o Spa Suite, entrambe affacciate sullo splendido Golfo Arabico), una cena sontuosa e una deliziosa colazione in camera. A completare l’esperienza, massaggio di coppia e Jacuzzi.

Cena romantica all’Emirates Palace: Siete pronti a scoprire uno dei più opulenti hotel degli Emirati Arabi e forse del mondo? Vera e propria icona di Abu Dhabi, questo lussuoso albergo combina splendore arabo e servizi d’avanguardia, offrendo un'esperienza magica e indimenticabile. Per San Valentino, il Palace offre una romantica evasione per la coppia: pic-nic sulla spiaggia al BBQ Al Qasr, dal pomeriggio fino al tramonto, in un delizioso allestimento con cestino e bollicine per regalarvi emozioni straordinarie. In alternativa, potete cenare a tre o cinque portate in un gazebo sul mare, tra rose rosse, candele, musica rilassante e il suono delle onde a fare da sottofondo.

Mare e Shopping: San Valentino al Beach Rotana. Situato nel centro di Abu Dhabi, e collegato direttamente all'Abu Dhabi Mall, il Beach Rotana offre l'accesso diretto a una spiaggia privata e ben 11 ristoranti. A soli 5 minuti, vi aspetta il maestoso souk dell’oro e a poca distanza l’esclusivo centro commerciale The Galleria, su Al Maryah Island. Il pacchetto San Valentino comprende il benvenuto con cioccolatini e champagne, splendidi allestimenti floreali per la vostra stanza, menu esclusivo al Finz, colazione in camera e late check out.

Su Al Maryah Island, vi aspetta il Four Seasons Abu Dhabi, che prevede tante proposte gourmet per gli innamorati: afternoon tea indimenticabile da Al Meylas, un brunch sofisticato da Crust, o un menu paradisiaco in uno dei ristoranti italiani più in voga della capitale, il Cafè Milano. Per regalarsi delle coccole di coppia, Dahlia Spa mette a disposizione una spa suite per il relax di coppia.

San Valentino ad Al Ain, la regione dei forti. Nel cuore antico di Abu Dhabi, la città-oasi di Al Ain è pronta ad accogliervi con le sue meraviglie: tra palazzi, fortificazioni e antiche dimore, suk e centri espositivi dove scoprire la storia dell’Emirato attraverso mostre e collezioni di cimeli reali, lasciatevi stupire dalla maestosità della regione dove ha avuto origine la stirpe reale. Il Telal Resort, un holistic-resort ispirato alle tradizionali architetture emiratine propone un pacchetto con una notte per due in Bedroom Villa, cena romantica, Valentine’s Cake, rose rosse a colazione e un’attività a scelta tra: tiro con l’arco, sandboarding, Horse Ridinig e Camel Riding.

Spa & Deserto: le Mille e una notte al Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara. Nel cuore più selvaggio di Abu Dhabi, una fuga nel resort fiore all’occhiello della regione di Al Dhafra, il Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara: lussuosa oasi in pieno deserto, con una struttura che somiglia a un’antica città fortezza, arroccata su una valle di dune tra le più alte del mondo. Qui potrete provare tante attività dinamiche: passeggiate tra le dune, giri in cammello o a bordo di fuoristrada, spettacoli di falconeria, esperienze culinarie senza precedenti, come il barbecue nel deserto o un tipico pasto beduino servito sotto le stelle. Per San Valentino, l’Arabian Ritual Package prevede 120 minuti di coccole deliziose dalla testa ai piedi: scrub, massaggi lenitivi e idratazione su tutto il corpo. Per una notte indimenticabile, il Royal Pavilion Pool Villas è un complesso di ville abbracciato dal più grande deserto del mondo. Gli ospiti potranno partire per un'entusiasmante giornata di esplorazione del deserto di Liwa dopo una sontuosa colazione e un tuffo mattutino nella loro piscina privata. Al ritorno, un delizioso tè pomeridiano e aperitivi serali e stuzzichini mentre il tramonto avvolge le sabbie dalla terrazza del padiglione.