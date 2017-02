San Valentino, il fascino intramontabile di scrivere una vera lettera d'amore

Per San Valentino si scrivono decine di migliaia di lettere d'amore con carta e penna. Guarda la gallery

A San Valentino le vere lettere d'amore si scrivono con carta e penna



Quando l'amore si scrive, carta e penna sono sempre il modo più caldo e autentico per esprimere i propri sentimenti. San Valentino lo dimostra: sono decine di migliaia le lettere d'amore spedite ogni anno in occasione della festa degli innamorati. Chi sostiene che la lettera tradizionale, quella di carta, che si scrive a mano, si imbusta e poi si imbuca, è stata sostituita da sms, email e messaggi vari, evidentemente si sbaglia. Ma non ci sono soltanto le lettere d'amore scritte e inviate al proprio amato o alla propria amata, come fanno i quattro testimonial del nostro video. Ci sono anche le migliaia di lettere inviate da tutto il mondo al Club di Giulietta. A scrivere sono cuori infranti o persone in cerca dell'anima gemella, dall'Italia ma anche da Stati Uniti, Giappone, Germania...

San Valentino: le lettere spedite al Club di Giulietta a Verona da tutto il mondo

Le lettere per Giulietta arrivano non soltanto per San Valentino, ma durante tutto l'anno, tanto che nel centro di smistamento postale di Verona le macchine le riconoscono dall'indirizzo, e le raggruppano in un'apposita cassetta, che viene consegnata al club che porta il suo nome. Chi scrive spesso chiede a Giulietta, che è vista come una sorta di divinità dell'amore, di trovare la persona giusta, oppure di essere corrisposti in un amore fin qui a senso unico. Alcune volontarie si occupano di rispondere alle lettere in diverse lingue, firmandosi con il nome della stessa Giulietta. Proprio in occasione di San Valentino Poste Italiane ha ideato un’iniziativa che vuole far riscoprire il valore di un pensiero scritto sulla carta, facendo però incontrare carta e penna con le forme di comunicazione più contemporanee, digitali e condivise su internet. In trenta tra uffici postali, uffici multietnici e Spazi Filatelia distribuiti nelle diverse regioni italiane è stato collocato un cuore sul quale tutti possono lasciare una frase d’amore scritta a mano in qualsiasi lingua o anche nel dialetto regionale. Tutti i messaggi saranno raccolti e alcuni saranno poi pubblicati sul profilo Facebook di Poste.

San Valentino, Poste Italiane sostiene le lettere scritte a mano

Poste Italiane ha realizzato anche una cartolina filatelica che sarà disponibile negli uffici postali. Un'occasione per ogni collezionista o per chi, semplicemente, intende far dono della cartolina al proprio partner. Anche nell’epoca della smart communication e dei social network Poste Italiane prosegue dunque nella sua azione di sostegno alla scrittura più tradizionale, e rivolge il proprio messaggio soprattutto alle giovani generazioni “native digitali”, più inclini a utilizzare sistemi espressivi multimediali e diretti (sms, email, social, whatsapp). Con le iniziative in occasione della Festa di San Valentino Poste Italiane vuol dunque ricordare che la lettera d’amore attraversa le epoche, ne supera i limiti temporali e rimane intatta in tutto il suo valore.