San Valentino? L'occasione giusta per "rivendere" gli ex

Disfarsi degli oggetti è da sempre considerato un atto terapeutico, anche e soprattutto in amore. Un gesto liberatorio per ritrovare così nuovi spazi dove accogliere energie positive e nuovi amori.

Una riflessione da cui prende spunto la nuova campagna #ExInVendita di eBay.it grazie alla quale dal 7 al 20 febbraio si potranno vendere gli oggetti e i regali che parlano di relazioni finite e comprare così qualcosa di nuovo per sé o per il proprio nuovo amore.

L'iniziativa del marketplace trova conferma nei risultati emersi dalla sua ultima ricerca di mercato rivolta ai millennial italiani e dedicata all'amore ai tempi dei social*.

Sono infatti oltre 2,5 milioni gli italiani tra i 18 e 34 anni concordi nel rivendere i regali dell'ex partner, interessati ad utilizzare un modo rapido e veloce per disfarsi di ciò che rappresenta ormai solo il passato. eBay, luogo virtuale dove comprare ciò che si ama e vendere ciò che non si vuole più, offre loro la risposta perfetta, in una società in cui l'online è parte integrante della vita reale.

Un confine molto liquido quello tra online e offline, in cui ogni aspetto della quotidianità viene influenzato, a partire dalle relazioni di coppia. Immancabili i social media che si attestano come terreno di incontro e scontro in cui, soprattutto le nuove generazioni, crescono, maturano e si confrontano.

Tra le persone sondate dalla ricerca di eBay emerge infatti che quasi 1 millennial italiano su 3 ha conosciuto un partner grazie ai social.

GLI ITALIANI, L'AMORE E I SOCIAL

I social scandiscono spesso il tempo e le routine di molti. E per chi pecca di gelosia, non possono fare altro che accrescere l'ansia e l'insicurezza. Addirittura 1 millennial italiano su 2 (3 milioni) controlla il profilo del compagno almeno una volta al giorno, mentre c'è chi torna sui profili del partner dalle 5 alle 10 volte al giorno (4%). Un'ulteriore nota di costume emerge dal 3% che dichiara di controllare la vita online del compagno o compagna persino ogni ora.

Curioso è notare inoltre come, nonostante il fattore digitale sia parte integrante della vita di coppia, ben il 46% dei millennial coinvolti nell'indagine ritenga che i rapporti fossero più semplici quando i social non c'erano. Ne è una riprova il fatto che 1,9 milioni di millennial italiani (28%) ritiene opportuno bloccare l'ex partner sui social e che, una volta finita la relazione, il 40% pensa non sia possibile interagire con gli ex sui canali social: "occhio non vede cuore non duole" è un detto tradizionale, ma che si adatta perfettamente anche alle interazioni online.

Se non ti fa più battere il cuore è ora di lasciarlo andare! Non solo metaforicamente con il blocco dei suoi profili, ma anche concretamente, separandosi dagli oggetti che parlano di lui/lei. Un messaggio chiaro e diretto con cui eBay presenta la campagna #ExInVendita: dal 7 al 20 febbraio fino a 10 inserzioni a zero tariffa iniziale con un massimo di 1 euro di commissione finale per vendere ciò che non si ama più e, con il ricavato, acquistare il regalo perfetto, scegliendo tra gli oltre 100 milioni di prodotti nuovi su eBay.it.

*Sondaggio online svolto da IPSOS su un campione di 1000 italiani tra i 16 e i 70 anni fra 19 -22 gennaio 2018. Focus fascia di età 18-34.