San Valentino, note profumate come idee regalo

Di Franca D.Scotti

By Terry Be Mine: un profumo di grande seduzione

Una dichiarazione di sensualità, un desiderio travolgente, sostenuta dal cuoio, arricchita dalle rose, rafforzata dal lampone.

Grazie a note ricche e lussuose, seducenti, sensuali e spumeggianti, la nuova Eau de Parfum Be Mine scalda e arricchisce la pelle con il suo profumo provocante…

Un'emozionante Piramide Olfattiva: dalle note di testa, con il Lampone sciropposo, che emana le sue note vivaci come una miriade di baci frizzanti, le sfaccettature fresche e speziate del Pepe Nero del Madagascar, il cuore potente di Assoluto di Rosa di Damasco. La magistrale scia di Cuoio affumicato e Zafferano si accende sotto l’abbraccio febbrile del Patchouli Indonesiano.

La fragranza di colore rosa cipria carnale giace nel cuore del flacone, accarezzando le sue pareti curve in vetro massiccio.

www.byterry.com

Blanc Poudre di Heeley Paris: un carezza bianco cipria

Ispirata in origine dalla porcellana francese, questa fragranza crea la suggestione e la percezione di pura, bianca cipria. Una lieve brezza floreale e luminescente passa leggera su una nuvola di fine biancore poudrée con un’aria apparente di nuda innocenza, sfumata con una calda sensualità di fondo.

Per lui: Un New Romantic. Per lei: Eterna Venere.

La piramide olfattiva passa dal Bouquet floreale alla Polvere di riso al White Musk, Vaniglia, Legno di sandalo

www.heeley.com

Vivere l’amore romantico con Les Amoureux de Peynet di Molinard

Una fragranza fresca e frizzante, con note delicatamente speziate di zenzero. Un tributo romantico ed emozionante all’artista Raymond Peynet, il disegnatore dei celebri innamorati che fin dagli anni ’50 rappresentano il simbolo dell’amore sincero ed eterno in tutto il mondo. LUI, un poeta sognatore, meticolosamente vestito con la sua immancabile bombetta; LEI, la tipica francesina con il naso all’insù e i capelli raccolti. Le note esperidate del mandarino, del pompelmo e del bergamotto si aprono su un cuore speziato e vivace per poi lasciare spazio a un’eco legnosa e muschiata.

www.molinard.com/fr

Per San Valentino il brand parigino di profumi di nicchia Roos & Roos.

Il marchio, nato nel 2014, è stato fondato da Chantal Roos, una leggenda nel mondo della profumeria, a lei si deve, in qualità di dirigente dei progetti, la creazione di altrettante leggende (quali Opium, L’Eau d’lssey e Le Mâle, per citarne alcune), e da sua figlia Alexandra, rocker con 4 album alle spalle e oggi dedicata a questo progetto.

Un mondo al femminile, dall’immaginario chic, elegante che rappresenta una donna di grande carattere e personalità, libera….

La collezione è composta da due linee Original e Exclusive Collection, sono fragranze nuove, diverse, create dal Naso di fama internazionale Fabrice Pellegrin.

Tra i profumi a tema Amor ecco “In The Wood For Love”, “Song For A Queen” “I Love My Man”

www.roosandroos.fr

Coquillete Paris: quattro splendide fragranze per innamorati.

Haute Parfumerie che ammalia e conquista il cuore…

Coquillete Paris, per accontentare tutti, ha pensato a due accoppiate: Tan-Tan e Tudor da un lato, Navy Rum e Rosa Muscosa dall’altro. Quattro profumi accomunati da una forte “personalità olfattiva”, in grado di generare sensazioni emotive, slanci passionali, di ammaliare chiunque li indossi o si imbatta nelle loro note olfattive.

Tan-Tan contiene una nota di assenzio per via della presenza di artemisia, il pino si abbina alla dolcezza del fico marocchino, al Vetiver Pakistano su accordi ambrati, muschiati e cuoiati.

Tudor parla di rose, note profonde ed enigmatiche che scavano a fondo con un ritorno dolce e ambrato.

Navy Rum ha note esperidate, Rum, Lavanda rétro e un boschivo Vetiver. Un effluvio secco, asciutto senza compromessi per un dandy moderno

Rosa Muscosa infine offre il velluto di Pesca, il succo di Mora e un cassis acidulo. Note floreali e Note vegetali creano un contrasto avvincente dove la timidezza di una Viola intensa fronteggia un seducente Gelsomino.

www.coquilleteparis.com

Per lui e per lei la prima fragranza dedicata a Fiat 500

La fragranza dedicata all’iconica e amata vettura Fiat 500 e declinata in due versioni, per lui e per lei, entra nella scuderia di Perfume Holding, importante player italiano

specializzato in fragranze e cosmetica made in Italy. Si chiama ‘500’ ed è disponibile nelle versioni da 100 ml e 50 ml.

La 500, icona del Made in Italy a quattro ruote, è la vettura di casa Fiat più amata di

tutti i tempi. Da più di 60 anni, il “cinquino” percorre le strade di tutto il mondo,

catturando l’attenzione di chiunque la veda passare grazie al suo inconfondibile e

riconoscibile stile: più di una vettura, un fenomeno culturale, un booster di positività che ha ispirato artisti, designer, stilisti e quindi anche la fantasia dei “nasi” di Perfume Holding.

La fragranza audace, briosa e giocosa, racchiude perfettamente lo spirito di questa piccola grande vettura da sempre autentica e unica: tocco seducente del Pepe Rosa e poi per Lei note floreali e speziate, per Lui l’energia frizzante del pompelmo combinata ad un vibrante mix di Pepe di Timur, Geranio e Iris Fiorentino.

Il flacone non convenzionale riproduce il design del “musetto”, divenuto nel tempo segno distintivo della vettura, bianco brillante per lei e verde scuro opaco per lui.

www.perfumeholding.com

Le intriganti proposte QVC

ll retailer di shopping QVC festeggia il giorno degli innamorati, un’occasione per rendere felice la propria dolce metà sorprendendola con il regalo più adatto a lei da scegliere tra le tante proposte.

Ad esempio da Elizabeth Grant troviamo i preziosi sieri e oli al caviale, Caviar Nutruriche Infusion Serum, siero bifasico per il viso e Caviar Cellular Recharge Precious Oil, olio per il viso.

Oppure PRAI, Scent of a Woman Eau de Parfum: un profumo glamour che accende sentimenti di seduzione, amore, potenza ed energia….

Un mix di note di fiori d'arancio e bergamotto fresco con dolci petali di gelsomino e muschio sensuale per un profumo indimenticabile

www.qvc.it

Alfaparf Milano lancia la prima linea maschile Blends of Many

La nuova linea Blends of Many_. men. truestories. solutions. oltre a riflettere una nuova idea di mascolinità e mentalità, si rivolge a quella fetta di uomini sempre più attenti alla cura del proprio look, alla salute dei propri capelli, del viso e della barba. In sintesi, un vero e proprio set di soluzioni mirate, efficaci ed essenziali per tutte le esigenze della bellezza maschile. La linea è una vera e propria miscela di elementi diversi che viene raccontata attraverso 4 storie di vita vera appartenenti a 4 uomini differenti. Caratterizzati da una fragranza che esprime al meglio l’universo maschile con note vibranti di anice stellato, raffinato sandalo e patchouli, i prodotti della linea linea Blends of Many_. men. truestories. solutions. sono le soluzioni vere ai reali bisogni di bellezza degli uomini di oggi, per la cura di barba, cute e capelli.

www.alfaparfmilano.com