Sanremo 2017 come il Superbowl. Lo spot è viral. E la pubblicità vola. I dati

"Un mix ben riuscito di conduzione, ospiti e cantanti, che ci ha permesso di raggiungere un pubblico più giovane e di mettere a segno una raccolta pubblicitaria record". Così Fabrizio Piscopo, amministratore delegato di Rai Pubblicità, la concessionari del servizio pubblico, commenta con Affaritaliani.it il Festival di Sanremo 2017 dopo il weekend trionfale che ha portato alla vittoria di Francesco Gabbani con la sua "Occidentali's Karma".



Innanzitutto, i numeri.



"E' stato un festival decisamente eccezionale: abbiamo avuto una media di share del 50,7%. Un numero molto, molto alto che non veniva raggiunto dal 2002".



Di pari passo è andata la raccolta pubblicitaria.



"Un totale di 26 milioni di euro lordi contro i 24,3 milioni raccolti nel 2016, cifra che aveva già segnato un record storico".







Come è cambiato il target di quest'anno?



"C'è stato un deciso ringiovanimento: siamo scesi di tre anni medi, un risultato quasi incredibile dovuto più alla musica che non agli ospiti. Ci sono stati cantanti molto giovani e molto seguiti sui social. Lo stesso ballerino della Telecom (Just Some Motion, all'anagrafe Sven Otten, protagonista degli spot TIM insieme alla voce di Mina, ndr) arriva da Youtube. Quindi un festival con molto web".



TIM è stato sponsor unico del Festival.



"Una vera e propria partnership, che ci ha permesso di concentrare l'attenzione sulla raccolta extra sponsor. Non solo: questa è stata l'iniziativa speciale più bella realizzata negli ultimi 4 anni, da quando io sono in Rai Pubblicità. Tim ha prodotto spot apposta per il Festival di Sanremo, come avviene negli Stati Uniti per il Superbowl, quindi ha interpretato benissimo il suo ruolo di main sponsor. Poi l'idea di fare la telepromozione con il ballerino dal vivo è stata molto carina e molto innovativa".



Quali sono stati gli altri ingredienti di successo del Festival?



"Credo che il merito arrivi da un mix complessivo, senza sbavature in nessuna direzione. Innanzitutto la coppia Conti - De Filippi ha funzionato bene. Poi l'altissimo livello degli ospiti e, in particolare, l'angolino comico di Maurizio Crozza. E' stato un festival che si è distinto anche per la sua semplicità, a partire dall'arredamento essenziale dell'Ariston. Una semplicità che, unita alla velocità della conduzione da parte di Conti, ha vinto quella classica noiosità del Festival di Sanremo, che c'è sempre visti i tempi molto lunghi".

Maria Carla Rota