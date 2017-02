Sanremo 2017 da single? I cantanti più amati e più sexy: vince Emma Marrone

Secondo un’indagine condotta da Meetic, Biagio Antonacci ed Emma Marrone sono i Big più sexy del panorama musicale tricolore

Biagio Antonacci ed Emma Marrone sono i cantanti più sexy per i single d’Italia. A poche ore dalla prima serata della 67esima edizione del Festival di Sanremo gli italiani hanno incoronato i loro Big preferiti attraverso un’indagine* condotta tra gli utenti di Meetic, il servizio di incontri leader europeo.

Ai single italiani della community è stato chiesto di stilare la classifica dei cantanti più apprezzati: per le donne dello Stivale non ci sono dubbi, il fascino degli “anta” vince sulle voci più giovani del panorama musicale italiano. Dimenticate Fedez e Lorenzo Fragola, Biagio Antonacci, Francesco Renga, Nek e Luciano Ligabue dominano i sogni proibiti delle signore d’Italia. Il cantante di “Iris” non solo è considerato il più sexy (25%), ma è anche il preferito per un appuntamento romantico (19%) e una notte di passione (21%). Nella classifica degli uomini più sexy, al secondo posto c’è Francesco Renga (17%) seguito a pari merito con il 12% da Luciano Ligabue e Nek. Per quanto riguarda il romanticismo, Filippo Neviani - in arte Nek, e la voce di “Angelo”, sono i preferiti dalle single della community italiana di Meetic (17% e 16%). Quando si parla di avventura e passione, è ancora Biagio Antonacci con il suo fascino a vincere (21%), seguito da Francesco Renga (18%) e Luciano Ligabue (14%).

A rispondere alle domande della survey anche gli uomini della community, che hanno incoronato Emma Marrone, Giorgia e Laura Pausini non solo come le cantanti più sexy (23%, 15% e 14%), ma anche le preferite con le quali trascorrere una romantica cena a lume di candela (rispettivamente con il 15%, 16% e 17%). La ex stella di Amici e la cantante forte del recente successo di “Oronero” dominano inoltre le fantasie degli utenti attivi nella community italiana (22% e 15%); chiude la top 3 di questa classifica una new entry: il fascino italo-marocchino di Malika Ayane.

Sanremo però non è solo gossip, è soprattutto musica. Così, mentre gli 8 giovani cantanti delle Nuove Proposte e i 22 Big della tradizionale kermesse canora si scaldano l’ugola prima di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, Meetic ha chiesto ai suoi iscritti quali sono le canzoni preferite tra le vincitrici del Festival degli ultimi 20 anni. Con il 20% vince la romanticissima “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni (Sanremo 2011); in seconda posizione con il 19% delle preferenze “Ti regalerò una rosa” di Simone Cristicchi (Sanremo 2007), mentre vincono a pari merito con il 17% di voti la medaglia di bronzo “Angelo” di Francesco Renga (Sanremo 2005) e “Grande amore” del trio de Il Volo (Sanremo 2015).

*La rilevazione è stata condotta nella settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017.