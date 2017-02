Sanremo 2017, spacchi inguinali: da Diletta Leotta a Valentina Diouf. FOTO

La giornalista di Sky ha sfoggiato un meraviglioso abito rosso formato da un croc-top e gonna in tessuto rigido con un vertiginoso spacco. L’abito ha letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico e dei fan della Leotta e in molti si sono chiesti di chi sia il meraviglioso completo. La creazione fa parte della collezione Alta Moda Primavera/Estate 2016 firmata Alberta Ferretti. Sulla Leotta, però, l’abito è stato modificato per mettere in risalto il suo vitino da vespa e le sue gambe lunghe e toniche.

Rocìo Morales, accompagnata dal fidanzato Raoul Bova, è salita sul palco inaugurale di Sanremo 2017 indossando un abito della collezione couture primavera-estate che la Maison Francesco Scognamiglio ha recentemente presentato alla Haute Couture Fashion Week parigina.

FRANCESCO SCOGNAMIGLIO VESTE ROCÌO MORALES

SUL PALCO DI SANREMO 2017: FOTO