Sanremo 2018 look, Hunziker sirena da urlo. E tutte vogliono Favino nudo. FOTO

Sanremo 2018, Michelle Hunziker sexy in Armani. E spopola l'hashtag #favinonudo

Per la serata finale di Sanremo Michelle Hunziker sceglie di nuovo di indossare abiti Armani. Prevale il nero, ma l'abito a sirena colora rame glitterato è da urlo. Il modello mette in risalto perfettamente le curve della Hunziker, dalla scollatura al "famoso" lato B. Ma su Twitter la star della serata è Pierfrancesco Favino, ormai diventato un sex symbol nazionale anche grazie al ballo di Despacito con Michelle Hunziker oltre che per la sua bravura e ironia. Spopola l'hashtag #favinonudo

Sanremo 2018, Michelle Hunziker abito fiore ed Elisa Isoardi con look vedo-non-vedo

Se Michelle Hunziker nella terza serata di Sanremo ha giocato in casa indossando sul palco del Teatro Ariston le eleganti e raffinate mises di alta sartoria preparate da Trussardi, griffe di famiglia guidata dal marito Tomaso, nella quarta sera del 68mo Festival di Sanremo, Michelle Hunziker ha indossato abiti più rock e ironici disegnati dall'irriverente direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott. In particolare, a colpire l'immaginario con un aspetto da fata, è stato l'abito fiore indossato da Michelle Hunziker. Divertente invece l'abito a forma di mazzo di fiori, che Claudio Baglioni ha prontamente innaffiato.

Sanremo: sul red carpet Matteo Salvini stampa un bacio sulle labbra di Elisa Isoardi

Un bacio stampato con decisione sulle labbra della sua compagna Elisa Isoardi, sexy in un abito nero dalla lunga gonna trasparente. Cosi' Matteo Salvini ha affrontato apertamente la ressa di fotografi e cameramen lungo il percorso che ha portati entrambi prima verso il red carpet e poi all'ingresso nel teatro Ariston. E ci sono stati momenti in cui il leader della Lega ha quasi cercato un sostegno sulla spalla della compagna, evitando di rispondere alle domande dei giornalisti sui temi della campagna elettorale. Baci equivalenti a una pubblica proposta di matrimonio, gli e' stato chiesto. nessuna risposta da Salvini, tantomeno da Isoardi. E' intervenuto scherzosamente Giovanni Toti, governatore della Liguria, che era con loro e che ai giornalisti ha detto "Se volete li sposo dal palco tanto non posso parlare di politica".

Sanremo 2018, per Noemi incidente sexy: seno in vista

Noemi in scena con un vestito dalla generosa, molto generosa apertura sul petto, che non lasciava nulla all'immaginazione: il seno della cantante in gara si e' visto in piu' di un momento. Solo che tutto questo e' avvenuto pochi minuti dopo il flash mob canoro delle donne organizzato per sottolineare l'importanza della campagna contro la violenza alle donne...E cio' ha sconcertato piu' d'uno sia tra il pubblico dell'Ariston che in sala stampa. Mentre un Baglioni molto sorpreso ha risposto con un "buonasera, buonasera.." dal tono non proprio stentoreo o deciso al saluto che la cantante ha rivolto a tutti arrivando al centro del palco e facendo un inchino di saluto al pubblico che ha messo in bella vista il seno.

Sanremo 2018, Michelle Hunziker seno super sexy: "trucco" come Kim Kardashian?

Michelle Hunziker sa bene come stare sul palco, unendo ironia, simpatia e sensualità. Lo ha confermato ieri sera, rivelandosi la vera padrona di casa del festival di Sanremo. E così anche la scelta del primo abito per l'ingresso all'Ariston è stata azzeccatissima.

Sanremo 2018: abito con profonda scollatura per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha scelto un abito lungo nero con una profonda scollatura, a V, per il suo esordio alla conduzione del 68^ Festival di Sanremo. Sull'abito di velluto c'erano anche paillettes a impreziosire le maniche e un elegante strascico.

Sanremo 2018: Michelle Hunziker, seno in vista? Ecco il segreto

Un abito che ha subito conquistato tutti, uomini e pure donne. Tutti pronti ad apprezzare il superbo décolleté di Michelle Hunziker. Oltre ai complimenti, sono state soprattutto le donne a chiedersi: ma come fa?

Sanremo 2018: Michelle Hunziker seno, Hunziker come Kim Kardashian?

In molte hanno subito pensato allo stesso "trucchetto" dello scotch svelato da Kim Kardashian su Instagram. Ecco allora come avere l'effetto push-up assicurato senza che si vedano spalline del reggiseno o altri pezzi di lingerie "a sostegno":

"Non potevo non condividere con voi il mio secreto del nastro adesivo, ragazze!! - scrive Kim Kardashian - È il mio trucco nascosto per avere curve perfette in foto. Dovete fissare i seni dall’alto, dalle spalle, con del nastro adesivo, per averli super liftati. Bisogna lavorarci un po’, ma credetemi ne vale la pena, LOL. Io ho provato di tutto, dal nastro adesivo classico a quello da imballaggio, allo Scotch trasparente. Il migliore secondo me è in carta. Aderisce di più alla pelle! L’importante è non avere lozioni od oli sul corpo. Preparatevi, però a stringere qualcosa tra i denti, per quando dovrete rimuoverlo! LOL".

Sanremo 2018: Michelle bacia marito su bocca e lo mette in imbarazzo

"Prima di ritornare sul palco voglio dare un bacio a mio marito...". Detto, fatto: Michelle Hunziker si e' avvicinato al marito Tomaso Trussardi e l'ha baciato sulle labbra. Marito che quando ha visto la consorte avvicinarsi ha allargato le braccia e avuto un'espressione sul viso, sia pur sorridente, come a dire "ancora? e basta...", perche' in precedenza la Hunziker dal palco aveva gia' parlato della sua famiglia e detto che ne sentiva la mancanza in questo periodo di gran lavoro in cui e' impegnata per il Festival.

Sanremo 2018: Favino vera grossa sorpresa, scommessa vinta da Baglioni



Scommessa vinta, a guardare la prima serata: e'' Pierfrancesco Favino la vera grossa sorpresa del Festival di Sanremo. Nella serata inaugurale della 68^ edizione mette in evidenza le sue qualita' di attore, in un mix di ironia, musica ed anche poesia, da consumato protagonista della scena teatrale. Recita infatti "Silvia, rimembri ancor quel tempo della tua vita mortale quando" di Giacomo Leopardi, poi accenna le note di "Quando, quando" di Tony Renis. Di nuovo la poesia con "Sempre caro mi fu quest'ermo colle", per cambiare radicalmente ed ecco proporre "Con le pinne, il fucile e con gli occhiali". Poi anche un passaggio di una canzone di Eros Ramazzotti, "Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba sai...", finendo con indurre la Hunziker a dire "proprio questa, non c'era un'altra canzone?..". Da Eros a "Donne" di Zucchero e poi "Vattene amore" di Amedeo Minghi e Mietta, per sorvolare su "Sara' perche' ti amo" dei Ricchi e Poveri, affrontare passaggi canori che rimandano a Nilla Pizzi, Renato Rascel e Loretta Goggi. Per chiudere, insieme al direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, con "Non sara' un'avventura" di Lucio Battisti e - per restare ai tempi piu' recenti di Sanremo - l'omaggio a Francesco Gabbani e al suo "Occidentalis' Karma". E poi c'e' quello che potrebbe divenire un tormentone, la dialettale "Nam aste' la'". Un Favino anche pronto alla battuta immediata, come ha evidenziato quando al termine dell'esibizione de Lo Stato Sociale ha commentato "un applauso alle articolazioni della signora", riferendosi alla performance di una ballerina che pur avanti negli anni era molto acrobatica nell'accompagnare il brano "Una vita in vacanza". E tutto lascia pensare che nelle prossime quattro serate il conduttore-attore offrira' altri assaggi delle sue capacita' di tenere la scena, anche su un palco difficile come quello dell'Ariston e davanti ai diversi milioni di telespettatori che seguono in diretta lo spettacolo su Rai1.