Sanremo 2018, tutti dicono GNIGNI. Perché? The Jackal svelano tutto. VIDEO

Sanremo 2018: The Jackal rapiscono Favino. E tutti dicono GNIGNI

E' stata un successo virale la prima web series dedicata al Festival di Sanremo: a firmarla il collettivo The Jackal. Protagonista d'eccezione, Pierfrancesco Favino nelle mani di un gruppo di rapitori improvvisati, i The Jackal appunto. Favino verrà sostituito da "Fru": così infatti lo chiamano la Hunziker e Annalisa sul palco durante le serate del Festival, e non "Picchio", vero soprannome di Favino.



Sanremo 2018, perchè tutti dicono GNIGNI? E perché la Hunziker chiama Favino "Fru"?



L'ambizione dei The Jackal era quella di salire sul palco del Festival della canzone italiana 2018 per prenderne possesso grazie alla "partecipazione passiva".



Sanremo 2018: The Jackal rapiscono Favino, ecco la prima web serie sul Festival





Obiettivo pienamente raggiunto. La parola nonsense lanciata dai The Jackal trova cittadinanza al festival, nobilitata da Favino e da Vessicchio, ripetuta sul palco anche dal coro dell'Antoniano, da Annalisa, dai Negramaro. E gli youtuber napoletani esultano.

Poche ore dopo la finale del Festival di Sanremo 2018, poi, i The Jackal svelano tutto: a condurre Sanremo 2018 non era Favino, non era Fru, ma... lui... GUARDA IL VIDEO