Sanremo, Michele (Gucci): "Vestire Lauro è stata come una bomba all'Ariston"

Sanremo 2020 - Achille Lauro vero trasformista con le sue performance nella 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ogni serata lo ha visto protagonista con un look a dir poco fantasmagorico e sicuramente d'impatto sul pubblico presente all'Ariston e i milioni di telespettatori. Il giovane artista romano è stato vestito da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci e ideatore di quello stile incarnato sul palco dal cantante romano. Insieme hanno dato vita a 4 completi che hanno fatto discutere, indispettire, meravigliare e che sono stati al centro della polemica sanremese. In una intervista di Repubblica al creative director della maison è chiara la presa di posizione dello stilista, convinto che "non si possa separare la teatralità dalla voce. Senza performance avremmo solo splendidi coristi".

Aggiunge inoltre: "ogni sera ero trepidante davanti alla tv in attesa di vedere cosa sarebbe accaduo. Non ho lavorato avendo Sanremo in mente, certo però sapevo che sarebbe stato come piazzare una bomba, metaforica, sul palco dell'Ariston. E mi sono divertito moltissimo". "Presentandosi lì Lauro è come se fosse scso in piazza a protestare, solo che invece di farlo sotto casa sua è andato dritto in Parlamento" precisa lo stilista a Repubblica.

Non manca poi il commento sulla presenza femminile sul palco del Festival, discussa fin dagli esordi di questa edizione: "Non sarei mai andato a Sanemo per vestire la donna che accompagna il presentatore. [...] mi piacerebbe che le donne fossero al centro del palco per ciò che sono, non per l'essere mogli o compagne di, o in nome dei like ricevuti su Instagram". Poi ritorna su Achille Lauro annoverato dallo stilista come "interprete del mio linguaggio, dal rifiuto dell'estetica machista imperante in poi". Ecco così che Achille Lauro viene affiancato ad artisti come Harry Styles e Jared Leto uniti da quello che il direttore creativo di Gucci definisce un circuito elettrico che altro non è che la sua idea di moda.