Sartorialità e lifestyle, Marinella chiama a raccolta l'eccellenza del gusto

Il buono e ben fatto dell’“Arte Sartoriale” tricolore celebra il Made in Italy e il “su misura”. Attraverso un’esperienza di co-branding con primarie aziende e case editrici, ogni anno diverse, la maison Marinella dedica tre giorni, fino a domani, alle eccellenze italiane con iniziative culturali ed enogastronomiche. Nel Salone degli Affreschi della maison, ospiti e clienti potranno così farsi confezionare un guardaroba su misura, dai vestiti e cappotti dello stilista di fama mondiale Domenico Vacca alle cravatte senza tempo di E. Marinella, attraverso i racconti di Manifattura Chiaravalle che produce tabacchi da oltre due secoli, passando per la barberia allestita in chiave vintage da Proraso e gestita dalla Barberia I Lanzetti di Napoli. Un’attenzione particolare è data all’enogastronomia, con una degustazione di vini Feudi di San Gregorio, con i cocktail dedicati alle quattro generazioni Marinella di Epomeo, con i finger food preparati dagli istituti alberghieri del Gruppo Iervolino, con la “pizza sartoriale” di Gino Sorbillo.

Chi sono i maestri dell’Arte Sartoriale

Domenico Vacca è uno stilista pugliese, nato in una famiglia di sarti e creatori di moda. È fondatore e direttore creativo della casa di moda Domenico Vacca con headquarters a New York. Le sue collezioni sartoriali sono uomo e donna, create a Napoli e nel resto d’Italia. La Repubblica lo ha definito “la Ferrari dell’abbigliamento” e il New York Times il “re del lusso”. È considerato lo stilista delle celebrità, in quanto ha vestito la maggior parte degli attori di Hollywood sui red carpet dei Golden Globes e degli Oscar (Daniel Day Lewis, Forest Whitaker, Mickey Rourke, Alan Arkin, Seth Rogan, Steve Carell, Jeremy Piven, Ellen Degeneris) e nei film e serie televisive di grande successo, di cui ha realizzato i guardaroba degli attori protagonisti (Denzel Washington, Al Pacino, Dustin Hoffman, Matthew McConoughey, Glenn Close, Jodie Foster, Marisa Tomei). Ma veste anche famiglie reali e capi di stato e la prima moglie del Presidente degli Uniti, Ivana Trump. È stato riconosciuto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ambasciatore della Puglia nel mondo ed eccellenza Italiana. Lo stilista si appresta ad organizzare a New York un'esposizione del "bello e ben fatto" proprio e di Marinella. "Gli americani non sono quelli di una volta, adesso apprezzano l'arte sartoriale manuale italiana", dice Vacca.

La Manifattura Chiaravalle dal 1759 si occupa di attività legate alla lavorazione del Tabacco mantenendo alti ogni giorno i valori che da sempre la contraddistinguono e che hanno reso grande il Made in Italy nel mondo. Le sue radici sono un'eredità intoccabile, ma nel rispetto della tradizione oggi è pronta a cogliere nuove opportunità per far tornare questo luogo ad essere protagonista del suo territorio. Contemporaneamente all'attività legata alla produzione di Tabacco, la Manifattura sta avviando processi di diversificazione produttiva, progetti artistici, culturali e di riqualificazione urbana.

Proraso, brand della famiglia Ludovico Martelli giunta alla quarta generazione imprenditoriale, è leader nel mercato della rasatura. Uno strumento professionale irrinunciabile per i barbieri italiani e nel mondo e un fedele amico del mattino per la rasatura a casa. Classico, ma contemporaneo. Italianissimo, ma sempre più diffuso nel mondo. Con un tuffo nel passato, Proraso torna indietro nel tempo, allestendo un’area in chiave vintage all’interno del Salone degli Affreschi di Marinella, che profuma di dopobarba e poltrone in pelle, il tutto gestito dalla Barberia I Lanzetti di Napoli. Un evento che unisce stile, tradizione e italianità.

Epomeo Bar and More dal 1970 è nel cuore di Ischia Porto. Epomeo collabora con importanti realtà aziendali ed è Partner di molti eventi sull’isola di Ischia, tra i quali il Festival del Cinema. Per l’occasione presenterà quattro cocktail “sartoriali” dedicati ai grandi delle maison E. Marinella: il fondatore Eugenio Marinella, Luigi Marinella, Maurizio Marinella, che oggi capeggia l’azienda con suo figlio Alessandro.

Feudi di San Gregorio, fondata nel 1986, è la cantina che da trent’anni valorizza i vitigni autoctoni dellatradizione campana come il Greco, il Fiano e l’Aglianico, applicando ricerca e studio a un territorio, l’Irpinia, vocato alla coltivazione di viti di altissima qualità. La casa vinicola di Sorbo Serbico lavora oggi su 300 ettari di vigneto articolati in oltre 800 particelle, che differiscono l’una dall’altra per altitudini, esposizioni e pendenze, e che la cantina ha studiato singolarmente per valorizzare la biodiversità del territorio e dare vita a crus straordinari. Prima azienda vinicola del Sud, con oltre 30 milioni di fatturato e un export che copre più di 50 Paesi nel mondo, Feudi è il cuore di un gruppo più ampio di cantine di cui fanno parte Dubl, Campo alle Comete -baluardo toscano a Bolgheri-, Basilisco e Ognissole, cantina biodinamica in Puglia. Tutte sono accomunate dai medesimi valori: produrre vini di eccellente qualità nel rispetto del territorio di appartenenza.

Gino Sorbillo è ambasciatore della pizza nel mondo e appartiene ad una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli. I suoi nonni fondarono la prima pizzeria nel 1935 in via dei Tribunali, definita da molti la “Via della Pizza Napoletana” nel centro antico della città. Frequenti sono le sue partecipazioni televisive, tra le quali Mastarchef, La Prova del cuoco e protagonista di molti docufilm prodotti da Discovery, National Geographic e Arkè. Gino, insieme a suo fratello minore Toto, ha aperto numerose sedi in Italia e nel mondo: Milano, Genova, Roma, Tokyo, Miami, New York e Londra. Gino ha creato la “Pizza sartoriale”, che verrà offerta agli ospiti dell’esposizione.

Il Gruppo Iervolino si occupa di formazione e di istruzione in Campania. Il Centro Studi nel cuore del Vomero e gli istituti scolastici (dai licei agli istituti tecnici e professionali), sono da anni leader nel settore della formazione e nell’area food.