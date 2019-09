Sassicaia 2016 miglior vino d’Italia. La top 50. A trionfare è la Toscana

Sassicaia è il miglior vino d’Italia per il secondo anno consecutivo. Questa volta a vincere la medaglia d'oro è l'annata 2016. E' il risultato dell’edizione 2019 del Biwa (Best Italian Wine Awards), la classifica dei 50 migliori vini d’Italia, stilata sulla base di un tasting alla cieca e ideata nel 2012 da Luca Gardini e Andrea Grignaffini. La giuria - come scrive wine.pambianconews.com - è formata da Pier Bergonzi, Andrea Gori, Antonio Paolini, Eros Teboni, da Othmar Kiem, da Tim Atkin, da Christy Canterbury, da Amalya Cervera, da Kenichi Ohashi e da Lu Yang.

Dopo l’etichetta della Tenuta San Guido, troviamo il Barolo Monvigliero 2015 di Burlotto e il Terminum 2016 di Tramin, con quest’ultimo, che a differenza dei primi due, rossi, è un bianco dolce. Quello appena eletto, è un podio per certi versi atteso. E se non lo è per l’ordine di classifica o per la presenza di un produttore rispetto ad altri, lo è per le regioni d’appartenenza, che rappresentano le due potenze storiche, Toscana e Piemonte, e quella più attesa degli ultimi anni, il Trentino Alto Adige.

Tra le dodici regioni rappresentate, la Toscana ha ottenuto più riconoscimenti, 16, mentre il Piemonte questa volta si è fermato a 10, nove dei quali provenienti dalle Langhe con l’eccezione del Vecchia Annata 2009 di Broglia che è un Gavi e che chiude la Top 10. Il Trentino Alto Adige segue con cinque, dei quali un trentino, il Giulio Rosé Riserva 2007 di Ferrari, e quattro altoatesini. Palmares che ha condiviso con la Sicilia, al sesto posto con il Donna Franca di Florio, mentre la Lombardia segue con tre presenze, a partire dall’undicesima piazza di Annamaria Clementi 2009 di Ca’ del Bosco. Un po’ a sorpresa il Veneto si ferma a due sole bottiglie, prima delle quali, sedicesima, è quella dell’Amarone classico 2011 di Giuseppe Quintarelli. Un risultato alla pari con Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Mentre il Trebbiano d’Abruzzo 2015 di Valentini (che aveva vinto la prima edizione), il Fiorduva 2017 di Marisa Cuomo e il Titolo 2017 di Elena Fucci sono gli alfieri solitari d’Abruzzo, di Campania e di Basilicata.

Fabio Gibellino

La classifica completa

1. Tenuta San Guido – Sassicaia 2016 – TOSCANA

2. Burlotto – Barolo Monvigliero 2015 – PIEMONTE

3. Cantina Tramin – Terminum 2016 – ALTO ADIGE

4. Petrolo – Galatrona 2017 – TOSCANA

5. Lusignani Alberto – Vin Santo di Vigoleno 2009 – EMILIA ROMAGNA

6. Florio – Donna Franca – SICILIA

7. Casanova di Neri – Cerretalto 2013 – TOSCANA

8. Poliziano – Le Caggiole 2016 – TOSCANA

9. Grattamacco Collemassari – Grattamacco 2016 – TOSCANA

10. Broglia- Vecchia Annata 2010 – PIEMONTE

11. Ca’ del Bosco – Annamaria Clementi 2009 – LOMBARDIA

12. Fratelli Alessandria – Barolo Monvigliero 2015 – PIEMONTE

13. Cantina S. Michele Appiano – Appius 2014 – ALTO-ADIGE

14. Cantina Terlano – Terlaner I G. Cuvée 2016 – ALTO-ADIGE

15. Marco De Bartoli – Vecchio Samperi Perpetuo – SICILIA

16. Giuseppe Quintarelli – Amarone classico 2011 – VENETO

17. Donnafugata – Ben Ryé 2016 – SICILIA

18. Ferrari – Giulio Rosé Riserva 2007 – TRENTINO

19. Uberti – Dequinque Cuvée – LOMBARDIA

20. Torre San Martino -1922 2016 – EMILIA ROMAGNA

21. Tornatore – Trimarchisa 2016 – SICILIA

22. Roagna – Barbaresco Asili 2013 – PIEMONTE

23. Elvio Cogno – Barolo Ravera 2015 – PIEMONTE

24. Manincor – Réserve della Contessa 2018 – ALTO ADIGE

25. Azelia di Scavino – Barolo Margheria 2015 – PIEMONTE

26. AR.PE.PE. – Rocce Rosse 2009 – LOMBARDIA

27. Dario Coos – Picolit 2016 – FRIULI VENEZIA GIULIA

28. Cantine Dei – Madonna delle Querce 2015 – TOSCANA

29. Valentini – Trebbiano d’Abruzzo 2015 – ABRUZZO

30. Monte Rossa – Fuoriserie N.021 – LOMBARDIA

31. Il Cellese – Sor Bruno 2014 – TOSCANA

32. Cusumano – Alta Mora 2018 – SICILIA

33. Sette Ponti – Vigna dell’Impero 1935 2016 – TOSCANA

34. Il Marroneto – Madonna delle Grazie 2013 – TOSCANA

35. Roccapesta – Calestaia 2015 – TOSCANA

36. Frescobaldi – Mormoreto 2016 – TOSCANA

37. Le Potazzine – Brunello di Montalcino 2015 – TOSCANA

38. Donna Olimpia 1898 – Millepassi 2016 – TOSCANA

39. Marisa Cuomo – Fiorduva 2017 – CAMPANIA

40. Santa Barbara – Tardivo ma non tardo 2017 – MARCHE

41. Giovanni Rosso – Barolo Vigna Rionda 2015 – PIEMONTE

42. Isole e Olena – Cepparello 2016 – TOSCANA

43. Zidarich – Vitovska 2017 – FRULI VENEZIA GIULIA

44. Ca’ del Baio – Barbaresco Asili 2016 – PIEMONTE

45. Conte Emo Capodilista – Donna Daria 2016 – VENETO

46. Barale Fratelli- Barolo Bussia 2015 – PIEMONTE

47. Podere Il Carnasciale – Il Caberlot 2016 – TOSCANA

48. Elena Fucci – Titolo 2017 – BASILICATA

49. Cavallotto – Barolo Riserva Vignolo 2013 – PIEMONTE

50. Andrea Felici – Il Cantico della Figura 2016 – MARCHE