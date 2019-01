Sauna 'elisir' per il cuore: le 5 regole dei cardiologi

La sauna finlandese, effettuata 4 volte alla settimana per circa 30 minuti, riduce in entrambi i sessi il rischio di eventi e mortalità cardiovascolari. È quanto emerge da uno studio dell'Università della Finlandia pubblicato sulla rivista 'Biomed Central'. Ma chi è idoneo alla pratica? E come deve prepararsi correttamente alla sauna? Rispondono le 5 regole suggerite dalla Società italiana di cardiologia:



1) Stomaco 'leggero': non bisogna entrare in sauna né appesantiti da un lauto pranzo né a digiuno. "L'indicazione - osservano gli esperti - è consumare uno spuntino costituito da alimenti facilmente digeribili, come uno yogurt o un po' di frutta. Non va trascurata neppure l'idratazione, sono ottime ad esempio una tisana calda di tiglio o camomilla che in sauna contribuiranno a 'tirare fuori' tutto il sudore. È d'obbligo, invece, bere molto dopo la sauna, ad esclusione di bibite/bevande alcoliche, ma mai durante la permanenza in cabina".



2) La pelle meglio se bagnata. È corretto entrare in sauna dopo avere fatto una doccia ed essersi adeguatamente asciugati. Questa mossa consente al corpo di prepararsi meglio a ricevere il calore intenso profuso. Particolare attenzione va posta ai piedi: se sono freddi, prima della sauna occorre fare un pediluvio caldo.



3) Indossare il costume è la condizione ideale per trarre i maggiori benefici dalla sauna. "Infatti la nudità consente di esporre l'intero corpo al calore, evitando anche che gli indumenti possano causare irritazione e/o eczemi alla pelle - evidenziano i cardiologi -. Tuttavia in Italia è spesso d'obbligo indossare almeno il costume da bagno. Meglio evitare di portare in sauna anche occhiali e lenti a contatto, soprattutto queste ultime sono 'rischiose' per l'occhio a causa di alterazioni indotte dalle elevate temperature".



4) Niente oggetti di accompagnamento. Devono essere lasciati fuori dalla sauna oggetti in plastica, fibre sintetiche, libri e giornali che potrebbero liberare sostanze tossiche a elevate temperature, ma anche oggetti metallici come catenine, orologi e gioielli. Questi sono una causa potenziale di scottature alla pelle.



5) Post-sauna. "È possibile potenziare i vantaggi della sauna effettuando all'uscita della seduta una doccia fredda, rigenerante e tonificante, preceduta da un raffreddamento graduale in successione di gambe, braccia, torace e testa - concludono gli esperti - Poi è bene uscire all'aria aperta e fare del movimento, quale toccasana per le vie respiratorie. Se disponibili, in alternativa, è possibile immergersi in tinozze di acqua fredda; l'abluzione potenzia nel corpo gli effetti tonificanti dell'acqua a bassa temperatura, preparando però con una breve doccia".