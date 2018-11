Sciare inverno 2018-2019, le località sciistiche più convenienti

L’inverno è quasi alle porte e c’è già chi si sta preparando a respirare aria di montagna, specialmente gli amanti dello sci e dello snowboard, che sono disposti anche a viaggiare per trovare la pista perfetta. I vari comprensori sciistici si differenziano per ampiezza e difficoltà delle piste ed è possibile trovare una soluzione per tutti i tipi di portafoglio e livelli di esperienza. Ecco perché Holidu, il motore di ricerca per case vacanze, ha deciso di stilare una classifica delle più importanti località sciistiche d’Italia e d’Europa, comparando i prezzi di skipass e pernottamento in case vacanza.



Le località sciistiche italiane più convenienti (prezzo per persona al giorno comprensivo di skipass + alloggio)



1. Pinzolo 76€



Al primo posto si trova Pinzolo, una stupenda località sciistica nell’Alta Val Rendena, in provincia di Trento. La piccola cittadina, che ospita poco più di 3000 abitanti, è perfetta per destreggiarsi sugli sci in 32 km di piste, per ogni difficoltà e livello. Pinzolo, oltre ad essere intima e accogliente, è anche la destinazione meno cara: gli amanti della montagna pagheranno solamente 41€ di skipass giornaliero e 35€ per l’alloggio, in alta stagione. Un bell’affare, soprattutto se si fa un paragone con la vicina e più frequentata Madonna di Campiglio, tra le ultime in classifica.



tot. ski area: 32 km raccomandata per: sciatori principianti e intermedi



2. Val di Fiemme 78€



Il comprensorio sciistico che ospita la Val di Fiemme, nel cuore delle Dolomiti, è da lasciare a bocca aperta gli amanti della montagna, anche per quanto riguarda il portafoglio. Questa bellissima valle annovera ben 11 paesi e aspetta solo di essere scoperta! Si aggiudica quindi il secondo posto tra le mete sciistiche più convenienti, con quasi 112 km di piste, per la maggior parte di difficoltà facile, perfette per gli appassionati un po’ più inesperti. Durante l’alta stagione lo skipass giornaliero costerà solamente 50€, prezzo abbordabile considerando l’offerta, mentre il pernottamento, sui 28€ a persona, è il più economico in assoluto. Vale la pena farci un pensierino no?



tot. ski area: 112 km raccomandata per: sciatori principianti e intermedi



3. Via Lattea Internazionale 86€



La medaglia di bronzo se l’aggiudica il comprensorio sciistico della Via Lattea, tra le mete più convenienti e con lo skipass più economico in assoluto, soli 38€. Il prezzo si associa ad un’offerta ampissima: ben 212 piste per un totale di 400 km. Tra le località comprese troviamo Sestriere, Sansicario, Cesana e Pragelato. Il consiglio di Holidu è di partire in bassa stagione, in quanto sono proprio gli alloggi a costare più della media: 47€ a persona a notte. Provare per credere!



tot. ski area: 400 km raccomandata per: tutti i livelli



4. Monterosa Ski 88€



Al quarto posto troviamo il comprensorio del Monterosa, leggermente più costoso della Via Lattea, considerando i 50€ per lo skipass. Il prezzo per gli sciatori inizia ad aumentare, questo anche a causa della grande offerta di piste, che si diramano tra l’Italia e la Svizzera, raggiungendo 180 km in totale. Il prezzo degli alloggi è competitivo; si parla, infatti, di circa 38€ a persona a notte. Tra le località incluse troviamo Champoluc, Gressoney la Trinite, Antagnod e Alagna. Il nome del comprensorio deriva dal massiccio montuoso del Monte Rosa, situato nelle Alpi, secondo per altezza dopo il Monte Bianco.



tot. ski area: 180 km raccomandata per: sciatori intermedi



5. Folgaria 89€



Per il quinto posto ci troviamo in Trentino, a Folgaria per la precisione, che con i suoi 74 km di piste è un sogno che diventa realtà per gli sciatori di tutti i livelli. Nonostante il prezzo dello skipass vari di poco tra alta e bassa stagione (42€ - 41€), il prezzo degli alloggi, invece, varia sensibilmente, garantendo un grande risparmio in bassa stagione; si passa, infatti, da 47€ a 29€. Folgaria è uno dei comprensori sciistici più adatti soprattutto per chi vuole imparare a sciare, offrendo ben 22 piste blu e 6 campi scuola. Oltre ad essere molto amata d’inverno, Folgaria offre eventi tutto l’anno. tot. ski area: 74 km raccomandata per: sciatori principianti



6. Passo del Tonale 89€



Al sesto posto troviamo Passo Tonale, un valico alpino tra Trentino e Lombardia, nelle Alpi Retiche. Con i suoi 100 km di piste, sempre in ottime condizioni e dotate di ogni tecnologia, questo comprensorio sciistico può ben competere con gli altri in classifica. Con lo stesso prezzo totale di Folgaria, Passo Tonale offre lo skipass sui 45€ al giorno, mentre l’alloggio varia dai 44€ in alta stagione ai 28€ in bassa stagione. Nonostante questo comprensorio sia perfetto per gli sciatori principianti, a Passo Tonale è possibile trovare una delle piste più famose delle Alpi: la nera Paradiso, consigliata per i più esperti!



tot. ski area: 100 km raccomandata per: sciatori principianti



7. Bormio 99€



Al settimo posto figura la rinomata località sciistica di Bormio, situata all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, che si estende tra Italia e Svizzera per più di 130.000 ettari. Quale panorama migliore per una giornata di sci? Questa bellissima ski area di 110 km offre tantissime piste per sciatori intermedi ed esperti, al prezzo di 43€ al giorno. Il prezzo per una notte in casa vacanza è decisamente proibitivo in alta stagione (56€), in bassa stagione si può, invece, risparmiare considerevolmente (soli 31€). A gennaio, è possibile anche acquistare uno Skipass notturno, al prezzo di 16€, per godersi 4 km di piste in un’atmosfera insolita e romantica.



tot. ski area: 110 km raccomandata per: sciatori principianti e intermedi



8. Val di Fassa 100€



Il comprensorio sciistico della Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, è un vero paradiso innevato, che lascerà estasiato qualsiasi sciatore provetto. Questa bellissima valle annovera ben sette comuni, tra cui Canazei e Moena. Con 53€ giornalieri di skipass e 210 km di piste, la Val di Fassa si aggiudica l’ottavo posto tra le mete sciistiche più convenienti. La differenza di prezzo per un alloggio tra alta e bassa stagione si fa sentire, dai 47€ ai 35€; per chi volesse risparmiare qualcosina in più, portando tutta la famiglia a sciare, sarà più conveniente prenotare in marzo.



tot. ski area: 210 km raccomandata per: sciatori intermedi



9. Breuil-Cervinia-Valtournenche 102€



Questo bellissimo comprensorio sciistico al confine con la Svizzera deve il suo nome al Monte Cervino e offre un’area sciistica di ben 156 km, particolarmente adatta agli sciatori più abili. Sia in alta che in bassa stagione, il costo dello skipass giornaliero è sui 48€, mentre l’alloggio oscilla tra i 53€ e i 41€. Breuil-Cervinia-Valtournenche è da tenere in considerazione, quindi, per una visita a marzo e, per i più avventurosi, è sicuramente da provare la famosissima pista del Ventina.



tot. ski area: 156 km raccomandata per: sciatori intermedi



10. Courmayeur 104€



Il comprensorio sciistico di Courmayeur, oltre ad essere il più antico d’Italia, è forse il più rinomato della Val D’Aosta e sorge ai piedi della montagna più alta dell’Europa occidentale, il Monte Bianco (4808,72 m). Questa ski area con i suoi 100 km di piste offre un innevamento ottimale e livelli di difficoltà di ogni tipo. Courmayeur, con i suoi 104€ al giorno e lo skipass, di 49€ in alta stagione, risulta tra le destinazioni più costose. Tra alta e bassa stagione il prezzo oscilla tra i 50€ e i 39€, ma è un prezzo che vale la pena pagare, specialmente per gli sciatori più esperti.



tot. ski area: 100 km raccomandata per: sciatori esperti



11. Livigno 111€



Per l’11esimo posto ci troviamo ancora in Lombardia, nel cuore delle Alpi Retiche, grazie a Livigno, che con il prezzo di 111€ al giorno, si assesta poco distante dalla Top10. Il piccolo Tibet offre ben 115 km di area sciistica al prezzo intermedio di 49€ di skipass. In questo caso, sono gli alloggi a costare caro: quasi 62€ in media in alta stagione a notte, per persona. Questa bellissima area sciistica è perfetta per gli sciatori principianti e intermedi.



tot. ski area: 115 km raccomandata per: sciatori intermedi



12. Plan de Corones 118€



Al dodicesimo posto troviamo Plan de Corones, una delle mete più amate dagli sciatori di tutta Italia, forse grazie al bellissimo panorama che offre sulle Dolomiti. Purtroppo non risulta tra le più economiche, dato che il prezzo totale per alloggiare in appartamento si aggira intorno ai 61€ al giorno in alta stagione, poco distante da Livigno. Tra i più costosi risulta anche lo skipass (57€), prezzo che però pagheranno volentieri i meno esperti: data l’alta percentuale di piste blu, Plan de Corones è, infatti, il posto perfetto per imparare a sciare.



tot. ski area: 119 km raccomandata per: sciatori principianti



13. Madonna di Campiglio 123€



La settimana bianca comincia a diventare costosa ed esclusiva a Madonna di Campiglio, ai piedi delle Dolomiti del Brenta, dove lo skipass costa sui 51€ al giorno. Se cercate la convenienza a tutti i costi, bisogna ammettere che tra alta e bassa stagione si può risparmiare un bel po’ sull’alloggio, dai 72€ ai 42€, niente male vero? Questi dati potrebbero interessare gli sciatori più esperti, data l’alta presenza di piste rosse, rispetto alle altre località sciistiche, Madonna di Campiglio è, infatti, perfetta per gli sciatori provetti!



tot. ski area: 60 km raccomandata per: sciatori intermedi



14. Alta Badia 126€



Il terzultimo posto, o per meglio dire, la medaglia di bronzo delle località sciistiche più costose, se l’aggiudica l’Alta Badia con ben 126€. Situata a monte della Val Badia, una tra le tante magnifiche valli dolomitiche, essa costituisce un importante comprensorio sciistico d’Italia. Lo skipass risulta decisamente costoso (56€), così come l’alloggio, sia in bassa che in alta stagione, tra i 70€ e i 63€ al giorno. Ma c’è una nota positiva, oltre ovviamente alla vista mozzafiato: per chi è disposto a spendere qualcosina in più, l’Alta Badia offre la maggior percentuale di piste blu, ed è quindi perfetta per i nuovi appassionati di sci!



tot. ski area: 130 km raccomandata per: sciatori principianti



15. Val Gardena 141€



La medaglia d’argento delle località più esclusive se l’aggiudica la Val Gardena, al penultimo posto nella nostra classifica. Anch’essa, come la val Badia, viene inserita tra le principali valli dolomitiche, e si trova al primo posto nella nostra classifica per km di piste, con ben 473 km. Con esattamente 61€ di skipass giornaliero e 80€ di alloggio in casa vacanza, vale forse la pena spendere qualcosina in più e avere così a disposizione un'area sciistica di dimensioni considerevoli... non ve ne pentirete!



tot. ski area: 473 km raccomandata per: tutti i livelli



16. Cortina D’Ampezzo 154€



L’esclusiva Cortina D’Ampezzo, in Veneto, si aggiudica anche quest’anno l’ultimo posto nella nostra classifica e la medaglia d’oro tra le località sciistiche più costose d’Italia. La “Perla delle Dolomiti” offre ben 120 km di piste, per la maggior parte blu, e il prezzo dello skipass è tra i più proibitivi di tutte le località, raggiungendo ben 56€, in entrambe le stagioni. La differenza di prezzo totale rispetto alla seconda classificata, la Val di Fiemme, è di ben 76€, nonostante la ski area sia molto simile.



tot. ski area: 120 km raccomandata per: sciatori principianti





Le località sciistiche più convenienti d’Europa



Lo sci può essere una buona scusa per uscire dall’Italia e le mete più convenienti sono meno lontane di quanto si possa pensare! La Francia e la Germania, ad esempio, offrono valide alternative alle località nostrane. Allontanandosi dalle Alpi, troviamo in Germania una delle mete più economiche d’Europa: Fichtelgebirge in Baviera, al confine con la Repubblica Ceca, a soli 41€ in totale. Spostandosi invece verso ovest, in Francia, dobbiamo arrivare fino in Provenza per trovare la località sciistica più economica: Chabanon, che con i suoi 43€ in totale, rappresenta una meta decisamente invitante. La Spagna offre uno dei resort più economici d’Europa a Valdezcaray, a nord della penisola iberica: qui con 46€, ci si può godere un’esperienza da sogno. Restano dei grandi classici Francia e Germania, anche per la vicinanza con l’Italia, ma se si vuole scoprire posti nuovi? Ecco allora qualcosa di diverso dal solito: l’Europa dell’est, nonostante non abbia il numero di comprensori sciistici presenti in Germania o in Italia, ha molto da offrire per chi vuole risparmiare; i resort più convenienti li troviamo, infatti, proprio qui. Partendo dalla Polonia, nella località sciistica di Szczawnica, la più economica d’Europa, bastano solamente 33€ al giorno per skipass e pernottamento, non male vero? La Polonia annovera altri resort decisamente abbordabili, come Czarna Góra – Sienna (41€), Szklarska Poreba (43€) e Krynica-Zdrój (48€). Se ci si spinge un po’ più a sud, in Repubblica Ceca, ecco due dei resort più economici in Europa, a Dolní Morava (47€), al confine con la Polonia, e Rokytnice Nad Jizerou (48€), nella regione di Liberec.



Le località sciistiche più esclusive d’Europa



Dopo aver passato in rassegna le località più economiche d’Italia e d’Europa, la curiosità sorge spontanea: quali sono i resort europei più esclusivi? Ecco svelato: l’Austria, la Svizzera e l’Italia si contendono il primato assoluto delle località sciistiche più costose d’Europa. Non c’è da stupirsi, data la lunga tradizione di sport invernali, che questi paesi vantano; la top 10 europea delle località sciistiche più costose conta, infatti, ben quattro località austriache: Serfaus-Fiss-Ladis (157€), St. Anton am Arlberg (154€), Kitzbühel (147€) e Ischgl (140€). Tre sono, invece, le località sciistiche svizzere nemiche del portafoglio: Zermatt (174€), la più costosa d’Europa, St. Moritz (156€) e Andermatt (144€). Tra di esse fa capolino anche la costosissima Baqueira-Beret (145€), situata nei Pirenei catalani, e le esclusivissime Cortina d’Ampezzo e Val gardena, in Italia, già fra le più costose d’Italia.



Riguardo a questo studio



I dati presentati in questo studio sono stati raccolti a ottobre 2018. Per calcolare il costo dello skipass e dell’alloggio in bassa e in alta stagione sono state considerate due settimane a fine dicembre e inizio marzo. I prezzi dello skipass sono stati estrapolati online dai siti ufficiali degli impianti sciistici, mentre il prezzo del pernottamento è stato ricavato dal database di Holidu.