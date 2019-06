Sebago lancia anche l’abbigliamento. Non solo calzature da vela

Non solo calzature da vela. Ora Sebago punta sull’abbigliamento. Come riporta Pambianconews, il brand Usa ha presentato a Pitti Uomo la prima collezione di abiti maschili per la stagione P/E 2020. Acquisito per 12 milioni di euro nel 2017 da BasicNet, gruppo torinese di proprietà di Marco Boglione, Sebago mantiene i propri caratteri distintivi anche nella linea di abbigliamento, in cui combina identità americana e look sportivo. A trainare la collezione, che include 30 capi tra maglioni, t-shirt, jeans, capispalla, borse e cappelli, la giacca bicolore con il marchio Sebago sulle maniche e il capospalla impermeabile e anti-vento giallo che evoca il mondo della vela.