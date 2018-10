Selena Gomez ricoverata d'urgenza in clinica psichiatrica

Vip, Selena Gomez: crollo nervoso e ricovero in clinica psichiatrica





Selena Gomez non sta bene ed e' stata ricoverata d'urgenza in una clinica psichiatrica. Secondo Tmz, il sito di gossip, solitamente molto ben informato, la cantante - che soffre di lupus e qualche tempo fa e' stata costretta a sottoporsi a un trapianto di rene - e' stata ricoverata per ben due volte nelle ultime due settimana e l'ultima, dopo un "crollo emotivo" e' stata trasferita in una clinica psichiatrica.

Selena Gomez sta male, ricoverata d'urgenza in clinica psichiatrica

Selena Gomez, che ha 26 anni, ha avuto un primo ricovero in ospedale l'ultima settimana di settembre: non l'ha presa bene perche' le hanno diagnosticato un livello di globuli bianchi troppo basso. E' stata dimessa dopo pochi giorni dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles (in California), ma alla fine della scorsa settimana e' stato ricoverata di nuovo perche' i globuli bianchi continuavano a rimanere bassi (il lupus e' una patologia antiinfiammatoria che spinge il sistema immunitario ad attaccare i tessuti). E questo nuovo ricovero pero' avrebbe innescato in lei una "spirale emotiva negativa".

Selena Gomez, tracollo nervoso: e' uscita "fuori di testa"

Selena Gomez subito dopo e' stata ricoverata di nuovo, ma a quel punto voleva andarsene, i medici le hanno detto che non poteva e ha avuto "un tracollo": e' uscita "fuori di testa", tanto che ha persino provato a strapparsi le flebo dal braccio. Attualmente la giovane star, secondo Tmz, si trova in una struttura psichiatrica sulla East Coast e sta ricevendo la terapia comportamentale dialettica, una terapia psicologica a cui ha gia' fatto ricorso nel passato.