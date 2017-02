“Senza confini” il video di San Valentino 2017 di Cleò coi cantanti più famosi

“Senza confini” è il video di San Valentino 2017 di Cleò, voce misteriosa emersa dal nulla sulla quale il web si interroga se sia uomo o donna, che celebra gli amori dei grandi protagonisti della canzone italiana e quelli dei loro fans.

È uscito Venerdì 3 Febbraio 2017 su etichetta ‘Capogiro Records/Gianni Rodo Edizioni’ con distribuzione Believe Digital in tutti gli stores digitali “Senza Confini”, brano sanremese originariamente interpretato da Eramo & Passavanti, che anticipa il lancio del primo progetto discografico di #Cleò, il contestuale avvio dell’omonima pagina Facebook dell’artista (FB: Cleò), del canale YouTube Cleò Official e l’uscita del primo singolo, previsto per il prossimo aprile con relativo videoclip.

San Valentino 2017: l'omaggio musicale dell'artista #Cleò che celebra gli amori dei protagonisti della canzone italiana

Quello di Cleò è un omaggio appassionato - in occasione di San Valentino 2017 - ai grandi artisti della musica italiana e ai loro fedelissimi fans. Scorrono così – “nel videoclip amatoriale del brano dichiaratamente fatto in casa, in maniera artigianale come la maggior parte dei video comuni di maggior successo di YouTube, perché il significato, il messaggio conta più di quel che si vede”, spiega #Cleò - le immagini di Caterina Caselli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, Elisa, Albano, Mariella Nava, Mietta, Lorenzo Jovanotti, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Silvia Mezzanotte, Fiorello, Bianca Atzei, Stash Fiordispino dei The Kolors, Andrea Mingardi, Andrea Bocelli, Albano, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, Elodie Di Patrizi e Lele Esposito, Nek, Giorgia, Alessandra Amoroso, Dolcenera, Fedez, J-Ax, Noemi, Giusy Ferreri, Syria, Scialpi – tutti ritratti in compagnia dei rispettivi partner.

“Menzione speciale”, aggiunge #Cleò, “Per Renato Zero e Valerio Scanu, volutamente accostati nel video per via dell’amore generoso che entrambi nutrono costantemente in maniera esemplare per i propri fans: quel cosiddetto, fantastico ‘zoccolo duro’ che ogni artista vorrebbe avere”.

Con un occhio di riguardo a “Mariella Nava, poetessa raffinata e ispirata della nostra canzone d’autore, cui vanno i miei migliori auguri di Buon Compleanno nel giorno del mio debutto e dell’uscita di ‘Epoca’, il suo nuovo album” - dichiara #Cleò - e un tributo sincero di stima alle gesta musicali del poliedrico Peppe Vessicchio, che appare nel video: “Il Maestro per eccellenza, sogno di ogni giovane cantante e grande assente sul palco del Festival 2017”.

“Fu proprio lui infatti a dirigere ‘Senza Confini’ a Sanremo 1998” - ricorda l’artista - “Una canzone che sancì il felice debutto di Bungaro come songwriter di successo per grandi artisti –, nonchè una delle poesie più intense e riuscite della musica italiana. Nonostante il brano parli del dramma ancora oggi attualissimo dell’immigrazione che spesso allontana per sempre due cuori innamorati, la bellezza della canzone è tale da essere annoverata di diritto fra le grandi canzoni d’amore. E’ infatti uno dei pezzi preferiti da chi partecipa alle Auditions di talent show quali ‘Amici’, ‘The Voice’ e ‘X Factor’ “, spiega #Cleò, che ha riletto il brano “con delicatezza e rispetto della stesura originale, nel modo più essenziale possibile e in chiave pop-soul – con l’occhio rivolto al fascino del mondo musicale di Adele -, soltanto con l’ausilio di voce, pianoforte e un lieve accento corale gospel: quando una canzone è già un’orchestra, come in questo caso, il cuore va da sé. Un grazie speciale a Valerio Liboni de I Nuovi Angeli per avermi suggerito questo brano per il mio battesimo artistico”.

Al pianoforte, ad accompagnare il canto di Cleò, il maestro Silvano Borgatta, affermato keyboardist già al fianco di nomi di primo piano quali Phil Collins, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Renato Zero e gli Stadio, tanto per citarne alcuni.

Il videoclip artigianale è opera di Antonio Augelli, social media manager di #Cleò.

Appuntamento, dunque, ad Aprile 2017 per il rilascio del primo singolo. “Nel frattempo, #BuonAmore a tutti”. Cuore d’artista non mente.